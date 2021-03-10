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好市多美味夯物竟夾5cm塑膠條！宏裕行認了真相：產線管控疏失

▲高雄市衛生局稽查畫面 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市衛生局稽查畫面 。（圖／高雄市衛生局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

在網路臉書社團《好市多經驗分享區》擁有高度美味評價的宏裕行花枝蝦排，傳出有民眾在花枝排當中吃到了一條5公分長的塑膠條，高雄市衛生局發動稽查，確認該「塑膠條是包裝干貝原料的標籤紙，並混在花枝餅內」所致，衛生局說若是造成消費者食用之後危害身體，可以依照食安法來裁罰6萬元以上，2億元以下的罰鍰。

高雄市衛生局在10日上午10點多透過新聞群組表示，已經接獲此事，目前同步在稽查當中，就在下午4點36分公布稽查宏裕行的工廠結果發現「該批產品為該賣場客製化生產，數量總計9473包，公司已聯繫賣場進行各縣市分店之自主性下架回收，目前賣場已無該項產品販售並接受賣場會員之退貨服務」，同時現在宏裕行生產工廠也已經針對後續產品回收處理措施。

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▲高雄市衛生局稽查畫面 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市衛生局稽查畫面 。（圖／高雄市衛生局提供）

業者也坦承有接獲這起案件，同時會對消費者了解造成是否有造成安全疑慮，並允諾會處理善後問題，現在已經初步檢討，確定塑膠條是來自「包裝干貝原料的標籤紙，並混在花枝餅內」所致，會加強產線的管控。而衛生局也有抽驗同批在生產日期為2021年1月6日的花枝蝦排產品來檢驗，告知若是消費者食用後造成危害身體健康的情況，涉嫌違反食品安全衛生管理法第15條，同時也會依照44條規定裁罰6萬到2億元的罰鍰。

而衛生局也在稽查過程當中，查到現場生產流程有缺失，像是有「洗手設備應使用腳踩式垃圾桶避免再度手部汙染」等缺失，同時也依食品良好衛生規範準則開立環境衛生之限期改善，屆期複查依法處辦。並同時告知業者應該強化原物料異物處理管控措施。

▲高雄市衛生局稽查畫面 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市衛生局稽查畫面 。（圖／高雄市衛生局提供）

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