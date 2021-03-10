試穿網購褲子掉出「帶血OK繃」！　她崩潰險反胃：賣家包進來的？

▲網購收到帶血OK繃。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

網路購物不時會傳出爭議，賣家在包貨的過程中，不只難免會遺漏，還有可能出現「加料」的狀況。一名女子日前在網路上買了2件褲子，收到時確實是她買的那2件沒錯，但試穿過程卻掉出一塊OK繃，上頭含有的東西讓她瞬間頭皮發麻。

原PO在Dcard表示，她收到包裹時商品無誤，沒有瑕疵或遺漏，但試穿的時候卻大吃一驚，褲子裡竟然掉出一塊膚色OK繃，「我沒受傷啊！這是？」最恐怖的是，中間紗布部分還有紫紅色血跡，明顯是已經用過的OK繃，不禁讓她感到一股作嘔，懷疑是賣家受傷貼OK繃，包貨時不小心一起包進去，「有人也有網購，然後收到受傷的OK蹦之類的？」

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▲私訊賣家卻好幾個小時沒回。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友看完都很訝異，尤其是上頭還帶有血漬，衛生方面實在堪憂，「有血太噁了吧...說不定是別人退貨又寄給你」、「我還遇過有蟲的，超可怕」、「我買某大網購有實體店的衣服，裡面有牙線棒」、「先洗手吧，不然等下哪裡有傷口剛好對方又是AIDS。」

網友也提醒，原PO如果選擇換貨，可以先找一下這件褲子是否有小瑕疵，像是線頭、縫線等等部位，並拍照存證，確保賣家補寄回來的褲子不是同一件，也記得開箱要全程錄影才可自保。