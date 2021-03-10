同平台同型號不同價　網購電器價差大與2原因有關

▲網購平台出現同商品、不同價格的情形，引起網友熱議。（圖／翻攝自飛比價格網）

記者洪菱鞠／台北報導

網路購物便利快速，不用出門，就能把東西買回家。一名網友最近想買某廠牌的除濕機，卻發現「網購電器價差怎那麼大」，尤其是同平台竟然出現相同型號、不同價格的情況，因此在PTT八卦版發文求解，雖釣出其他網友揭開「隱藏手法」，但有電商業內人士認為與2大原因有關。

原PO打算買一台除濕機，除了發現網路價差很大，可能差個一、兩千元，最百思不得其解的是，同一平台還會有相同型號、不同價格的情形出現，於是好奇詢問網友「為啥有這種情況呢」，甚至反問「比價網那麼多 賣很貴不就會被淘汰了嗎？」

網友看了後紛紛回應表示，「電器一兩千價差有很大嗎？」、「懶得比價的人比你想像的多」、「想買的人不見得想等運來的時間」、「記得製造廠商是訂賣的最低價，其他就個人本事賣了」，其中更有網友認為這樣的訂價手法是故意的，他提到「利用平台價差讓消費者選價低的，這跟hotel.com行銷手法一樣，在比價過程中會更加深購買慾望從而採購。」

對此，有電商業內人士透露，其實主要與「各家活動檔期」以及「不同供應商」有關，另外，商品組合附加服務如安裝、贈品等，或是有無快速到貨，也是導致同一型號商品的價錢略有差異的原因，消費者可依個人需求選擇，例如喜歡很快拿到貨的人，可能會優先考慮「服務」大於「價格」。