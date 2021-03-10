脖子刺QR Code求關注！超狂男網紅「耍帥1個月」後悲劇了

▲545萬粉絲網紅，秀脖子後的超狂QR Code刺青。（圖／擷取自@la_liendraa）

實習記者陳培鈞／綜合報導

哥倫比亞擁545萬名粉絲的網紅高梅斯（Mauricio Gomez），日前上傳一則影片秀刺青，其中最引人注目的就是他脖子後方的QR code刺青，掃進去就連到他的IG帳號，讓他超得意。沒想到一個月後，高梅斯和朋友想再次嘗試，掃描該刺青進入他的IG帳號時，卻發現連結失效，讓他哭笑不得。

根據《Ladbible》報導，高梅斯（網路暱稱為La Liendra）上月15日在他的IG帳號發布一段影片，介紹自己新刺的刺青，除了有八爪章魚、鳥等圖案，其中最吸睛的，就是他脖子後方竟刺了一個QR Code，協助拍攝的朋友還對其掃描，竟成功連到高梅斯的IG帳號頁面。

影片曝光後，快速累積49萬觀看次數，還引起話題。有網友認為，這非常有趣，還稱讚刺青師技術一流；但也有人表示，「這宣傳手法很有創意，但久了也會褪色，屆時還能掃嗎？以後會後悔吧！」

沒想到事隔1個月後，高梅斯的朋友再次掃瞄QR Code，居然沒有跳出頁面，可見條碼失效，但目前無法得知原因。可能是皮膚新陳代謝，讓刺青褪色，或是皮膚不平，導致條碼無法辨識。雖然這樣的結局讓高梅斯哭笑不得，但他也成功獲得關注。