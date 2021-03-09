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瞎擔心讓「心靈包袱」變重　快擺脫這項浪費心力的行為

手機,訊息,女生,打電話（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲有些人容易多慮，可能連打一通電話都要想很久。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

生活中心／綜合報導

每個人都有不同的個性，有的人積極進取，有些人則容易想太多，可能連打一通電話都要想很久，擔心電話另一頭的人會有什麼回應？這些生活中的小細節都在消耗你的能量，讓心裡的「包袱」越來越重，時間一久，壓力就會越來越大！作者有川真由美在《練習不焦慮》一書中提及，凡事瞎擔心、想太多的人，容易失去好的機會，這樣非常可惜，其實只要以平常心面對眼前狀況，一切都能順利過關的。

文／有川真由美

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有些人「連一通電話都沒辦法打」。本來早上想打電話，結果一忙就到中午了。找了個理由，「中午人家要休息，還是別打電話去比較好」，不知怎的，好像鬆了口氣。一晃眼就到傍晚，「快傍晚了，對方一定忙著煮晚餐」，就這樣拖到第二天，同樣情況再度重演。拖了好幾天，到了「非打不可」的階段，好不容易鼓起勇氣，做了深呼吸，才拿起電話。

能夠馬上行動的人，會立刻拿起話筒。雖然他們認為「這件事不是三言兩語就能說得清楚」，「想這個問題浪費時間」，但是對他們而言，這件事變成「心靈包袱」。

同樣地，懶惰、做事拖拖拉拉、無法按照計畫執行的人，則被「想太多」與「太擔心」的包袱拖累，以致無法前進。

害怕戀愛的T小姐（三十多歲）就是這樣的人。有位男士表示想跟T小姐交往，T小姐雖然覺得彼此意氣相投，但是，心想：「好擔心他的家庭環境喔！」

「對方是不是想要結婚？」「我可以結婚嗎？」「休假時間搭配不上，好像很難找時間約會。」總之一大堆窮擔心，使她無法爽快地答應對方。我對她說：「想破頭也沒用。如果不打算繼續交往，不如趁早分手。」結果，「說的也是」，反而讓她積極向前。一年後，T小姐結了婚，現在有了小孩，一家人和樂融融。

瞎擔心是想太多的人的通病。由於內心深處對自己的不安與對他人的恐懼，使他們習慣往壞的方向想。

另一方面，有著「我沒問題」的自信、自我肯定的人，基本上信賴別人和自己，就算失敗也能立刻改正，就可以減少損害。有自信的人，特徵是：永遠保持樂觀、積極的好心情，就能夠立刻採取行動。

只是如果你自覺「好像有阻撓傾向」時，要做好應對的處理。由於「不安」和「恐懼」比實際來得大，你首先要做的緊急處置是，當你無法行動時，試著告訴自己「很簡單，沒什麼大不了」。放輕鬆，效果意外得好。

相信自己，也相信別人，「以平常心對待，沒什麼大不了」，「就算出狀況，也沒有解決不了的事」，心靈的包袱就會變小。

瞎擔心、想太多，徒然讓自己無法前進，失去好機會，將非常可惜。

★本文經遠流出版社授權，摘自《練習不焦慮：96種讓心靈新陳代謝的好方法》。

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