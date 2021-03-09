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一生受財神眷顧？「5星座」天生富貴命 處女座偏財運佳

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲受命運之神特別眷顧的幸運之人，快看看這些幸運之星裡面有你嗎？（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

有的人事事都想要第一名，喜歡爭輸贏，也有些人生性格淡泊，與世無爭，從來不喜歡跟人爭搶，生活卻永遠順水順風，好運似乎永遠都降臨在他們身上，《靈匣網》整理出以下5個星座，可說是一生受到財神特別眷顧之人！

獅子座

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獅子座氣場強大，性格堅毅，有著一股子不服輸的倔強精神，工作積極，成功來自努力奮鬥。2021年對他們來說，是事業旺盛的一年，在財運加持下，機會多人氣也旺，特別是在投資理財方面，有機會獲得不錯的報酬。

處女座

處女座性格溫和，是懂得知恩圖報的人，對於朋友給的幫助，銘記在心，這也使得處女座擁有良好的人際關係。朋友們的幫助，還有好運勢的加持下，處女座在職場中表現如魚得水，而且還頗有偏財運的！

▲▼會議,成就,團隊,計畫,工作。（圖／視覺中國CFP）

▲想要生活過得好，勤奮努力少不了，做好規劃，一步步實現自己的目標。（圖／視覺中國）

巨蟹座

巨蟹座做人老實厚道，不太會為了生活中一些芝麻小事，跟人家斤斤計較，貴人運還不錯，遇到困難的時候，總會有朋友鼎力相助，轉危為安。2021年對巨蟹座來說，財運非常旺，財富累積有不錯的成效。

水瓶座

水瓶座對周遭的人和事物比較敏感，學習力強、善於觀察，能夠舉一反三。在好運的加持下，事業運勢節節高，不僅容易成為齡人中的佼佼者，更是行業中的翹楚。

射手座

射手座天生外向開朗，為人慷慨大方，擅長社交，可是太過善良和輕易相信別人，想法太直接，可謂傻人有傻福，無知者無畏，勇敢大步前行。聰明智慧的射手座命中有財，而且越老越富貴。

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