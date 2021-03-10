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騎士犁田、機車高速噴來！大叔跳躍「絕對迴避」　畫面曝光網看傻

▲▼內湖瑞光路行人跳躍完美閃避機車。（圖／翻攝YouTube／YYKK LAI）

▲騎士犁田、機車噴出後，行人大叔瞬間反應過來，整個人躍起騰空，完美閃過。（圖／翻攝YouTube／YYKK LAI）

記者莊智勝／台北報導

一名網友在YouTube平台上傳一段行車紀錄器畫面，台北市內湖區瑞光路一處路口日前發生車禍，在綠燈起步後，一輛機車催下油門高速前行，但疑似因視線遭到前方轉彎轎車遮蔽，等到騎士駛近才發現有名行人闖越馬路，嚇得騎士當及失控犁田，機車還向前噴出；而這名行人身手相當矯捷，見到騎士接近時先是小碎步快跑，當機車滑過來時，還使出一個大跳躍完美閃避、安全抵達對面人行道，超狂一幕曝光後也讓網友看傻、掀起熱議。

行車紀錄器畫面拍下，一名騎士在號誌轉綠後加速起步，但前方卻因轉彎轎車遮蔽視線，職到騎士靠近才發現斑馬線上有位行人大叔，嚇得騎士當及犁田摔車；而最令網友訝異的是，這位大叔原本優哉漫步在斑馬線上，見到機車靠近後立刻小碎步快跑閃避，當大叔發現騎士摔車、且機車還朝他滑來時，立刻反應過來、瞬間躍起騰空，千鈞一髮之際機車就這麼從大叔腳底滑過，最後大叔完美著陸，安全抵達對面人行道，還不斷回頭查看騎士傷況。

超狂畫面曝光後立即引起網友討論，有人認為行人闖紅燈違規，「行人穿越道紅燈後1秒他才開始過」、「這行人害死人！」但也有人認為，騎士也很有問題，「前面轉彎車都停下來了，一定是有東西跑出來，騎士還補油門是？」「車子都停下來了，幹嘛還要衝過去？」

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