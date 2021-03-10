台中文青熱點眼鏡蛇出沒！打死要判刑網驚呆　急喊：嚇死人別去了

▲清水眷村園區出現眼鏡蛇，嚇壞遊客。（圖／翻攝臉書社團「清水小鎮」）

記者李忠憲／台中報導

「哇！有眼鏡蛇！」近年成為知名觀光景點的清水眷村園區9日竟出現一條眼鏡蛇，不少遊客嚇到奔逃，經通報農業局請捕蛇人士到場誘捕，順利抓走。但有網友指稱另有大蛇尚未落網；港藝中心表示，有毒蛇是首次發現，目前已投放驅蛇藥劑並立告示牌，呼籲民眾「有蛇出沒」要當心！

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▲▼捕蛇人士成功誘捕眼鏡蛇。（圖／港藝中心提供、翻攝臉書社團「清水小鎮」）

9日下午1點半左右，清水眷村園區中，有民眾看到蛇出沒，眾人嚇到趕緊閃躲，經緊急通知園區駐點人員確認後，立刻打119求助，消防局也立刻轉知農業局，通知委外捕蛇人士到場，確認是一條眼鏡蛇，在使用捕蛇夾及誘蛇籠「逮捕」後帶離。捕蛇人士也研判，這隻是小蛇，附近應該有大蛇。

民眾也在臉書社團「清水小鎮」發文提醒，呼籲前往的民眾要小心，引發網友熱議。有人說，「別去了好嚇人哦」、「嚇死寶寶了」，也有人說，「現在浸酒， 年底冬天剛好 可以飲用」。管理員則分享《ETtoday》報導基隆有民眾打死保育類眼鏡蛇被判緩刑的新聞，網友紛紛回應說，「看到不可以打牠，不然會被判刑」、「啊？哪位法官啊？以後捉到蛇養在他家就好。省得蛇被打死人被嚇死。」

▲▼園區駐點人員在現場投放驅蛇藥劑，並設置告示牌提醒民眾當心。（圖／港藝中心提供）

港藝中心表示，工作人員回報曾看過非毒性蛇類出沒，但次數不多，所以平時會投放驅蛇劑，是第一次看到有毒性的蛇類出沒。目前園區已投放驅蛇劑，並置放告示牌提醒民眾小心注意，之後並將擴大範圍地毯式搜索，避免民眾恐慌。

「清水眷村文化園區」位在港區藝術中心對面，原為空軍眷舍信義新村，是國防部核定全國13處「國軍老舊眷村文化保存區」之一。園區保留部分日治時期與眷村建築，房舍呈現有機式的「生長」，高低起伏的屋頂與狹長的巷弄，增添園區建築的趣味性，吸引許多民眾前往參觀，也是文青拍照打卡熱點之一。

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