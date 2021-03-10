　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中文青熱點眼鏡蛇出沒！打死要判刑網驚呆　急喊：嚇死人別去了

▲▼捕蛇人士在清水眷村園區捕抓一條眼鏡蛇。（圖／翻攝臉書社團「清水小鎮」）

▲清水眷村園區出現眼鏡蛇，嚇壞遊客。（圖／翻攝臉書社團「清水小鎮」）

記者李忠憲／台中報導

「哇！有眼鏡蛇！」近年成為知名觀光景點的清水眷村園區9日竟出現一條眼鏡蛇，不少遊客嚇到奔逃，經通報農業局請捕蛇人士到場誘捕，順利抓走。但有網友指稱另有大蛇尚未落網；港藝中心表示，有毒蛇是首次發現，目前已投放驅蛇藥劑並立告示牌，呼籲民眾「有蛇出沒」要當心！

▲▼捕蛇人士在清水眷村園區捕抓一條眼鏡蛇。（圖／港藝中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼捕蛇人士成功誘捕眼鏡蛇。（圖／港藝中心提供、翻攝臉書社團「清水小鎮」）

▲▼捕蛇人士在清水眷村園區捕抓一條眼鏡蛇。（圖／港藝中心提供）

9日下午1點半左右，清水眷村園區中，有民眾看到蛇出沒，眾人嚇到趕緊閃躲，經緊急通知園區駐點人員確認後，立刻打119求助，消防局也立刻轉知農業局，通知委外捕蛇人士到場，確認是一條眼鏡蛇，在使用捕蛇夾及誘蛇籠「逮捕」後帶離。捕蛇人士也研判，這隻是小蛇，附近應該有大蛇。

民眾也在臉書社團「清水小鎮」發文提醒，呼籲前往的民眾要小心，引發網友熱議。有人說，「別去了好嚇人哦」、「嚇死寶寶了」，也有人說，「現在浸酒， 年底冬天剛好 可以飲用」。管理員則分享《ETtoday》報導基隆有民眾打死保育類眼鏡蛇被判緩刑的新聞，網友紛紛回應說，「看到不可以打牠，不然會被判刑」、「啊？哪位法官啊？以後捉到蛇養在他家就好。省得蛇被打死人被嚇死。」

▲▼捕蛇人士在清水眷村園區捕抓一條眼鏡蛇。（圖／港藝中心提供）

▲▼園區駐點人員在現場投放驅蛇藥劑，並設置告示牌提醒民眾當心。（圖／港藝中心提供）

▲▼捕蛇人士在清水眷村園區捕抓一條眼鏡蛇。（圖／港藝中心提供）

港藝中心表示，工作人員回報曾看過非毒性蛇類出沒，但次數不多，所以平時會投放驅蛇劑，是第一次看到有毒性的蛇類出沒。目前園區已投放驅蛇劑，並置放告示牌提醒民眾小心注意，之後並將擴大範圍地毯式搜索，避免民眾恐慌。

「清水眷村文化園區」位在港區藝術中心對面，原為空軍眷舍信義新村，是國防部核定全國13處「國軍老舊眷村文化保存區」之一。園區保留部分日治時期與眷村建築，房舍呈現有機式的「生長」，高低起伏的屋頂與狹長的巷弄，增添園區建築的趣味性，吸引許多民眾前往參觀，也是文青拍照打卡熱點之一。

兩大明星商品人氣爆棚


【更多新聞】

人夫變造戶籍謄本騙交往　辣模幫他生兒子...登門驚覺變小三

拒賣國中弟30元滷味挨轟！霸氣老闆：錢不夠可以欠著下次再還

闖鄰居家玩狗遭咬「持鋁棒猛擊」　米克斯8天後死亡！記仇男被訴

ET快訊
台中熱門景點眼鏡蛇出沒！打死要判刑網嚇呆：別去了
一圖曝中南部未來慘況「可能連1滴雨都沒」　最壞撐到梅雨季
快訊／僅存最後1系也掰了！蘭陽技術學院宣布停止招生
原本目標不是顏若芳！名嘴爆「跟拍王定宇」真相：還有精彩的
福原愛親筆道歉信「簽名藏玄機」！ 日鑑識專家戳破真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被指「跟鄭麗君有落差」李永得回應了！文化部高層懸缺4月補齊8成

扛房貸、全家開銷！他加班被狂嫌...妻消失1周「怒帶2孩回娘家」

快訊／僅存最後1系也掰了！蘭陽技術學院宣布「下學期停止招生」

台中文青熱點眼鏡蛇出沒！打死要判刑網驚呆　急喊：嚇死人別去了

一圖曝中南部未來慘況「可能連1滴雨都沒」　最壞要撐到梅雨季

台鐵工安事故頻傳！立委曝「光今年就3起」：8年來釀12死

他突問「喝牛奶是要乳牛一直懷孕？」　內行解答！一堆人從沒想過

他嘆「以前1000元用好幾天，現在只能2天」　民眾驚：3分鐘就噴了

日韓有望納旅遊泡泡！林佳龍曝「這4國」接洽中：新加坡希望最大

肉毒除皺跟你想的不一樣　王正坤醫師成大開課說分明

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

被指「跟鄭麗君有落差」李永得回應了！文化部高層懸缺4月補齊8成

扛房貸、全家開銷！他加班被狂嫌...妻消失1周「怒帶2孩回娘家」

快訊／僅存最後1系也掰了！蘭陽技術學院宣布「下學期停止招生」

台中文青熱點眼鏡蛇出沒！打死要判刑網驚呆　急喊：嚇死人別去了

一圖曝中南部未來慘況「可能連1滴雨都沒」　最壞要撐到梅雨季

台鐵工安事故頻傳！立委曝「光今年就3起」：8年來釀12死

他突問「喝牛奶是要乳牛一直懷孕？」　內行解答！一堆人從沒想過

他嘆「以前1000元用好幾天，現在只能2天」　民眾驚：3分鐘就噴了

日韓有望納旅遊泡泡！林佳龍曝「這4國」接洽中：新加坡希望最大

肉毒除皺跟你想的不一樣　王正坤醫師成大開課說分明

被指「跟鄭麗君有落差」李永得回應了！文化部高層懸缺4月補齊8成

5年建案「大量拋售」還認賠殺出！他曝非凶宅　網猜測社區有狀況

王顏同居格局圖洩密　設計師：這是沒辦法分租的親密動線

民眾黨遭批投機　楊寶楨：針對不同議題合作哪裡有問題？

台東慢食節縱谷登場！關山親水公園「童趣餐桌」找回純真原味

扛房貸、全家開銷！他加班被狂嫌...妻消失1周「怒帶2孩回娘家」

加州天普市長市政報告公開致謝　花蓮「捐物資助姊妹市防疫」

差點上錯床！雙胞胎愛上雙胞胎　4人婚後同住「我真的認錯老婆」

宋兆文／美國對共軍佈署精準打擊作戰網

國內銀行業估台幣升值力道　未來3個月「變緩升」！

生活熱門新聞

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

38K工程師列8條件擇偶！她：但我看不上你

中南部鬧旱災！翡翠水庫從不缺水原因曝光

正妹老師「渾圓形狀」被看光　網狂噴鼻血

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

娶回鑲金植物人！他被逼到離婚網友全喊恭喜

長相不重要！老司機曝男人外遇「黃金3守則」

花蓮人要送肉粽　殯葬拒接被嫌

5煩人星座「動不動就提分手」！射手態度超隨便

Uber Eats也改接單制度惹怨！業者回應

外送員3次遇「餐點大盜」傻眼！

台北賣「216種炒飯」女老闆曝光　揭真實品項數目

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

更多熱門

相關新聞

獨／開箱全球唯一「老佛爺」豪宅　香奈兒標誌、金泳池全曝光

獨／開箱全球唯一「老佛爺」豪宅　香奈兒標誌、金泳池全曝光

由已故「老佛爺」Karl Lagerfeld、卡爾拉格斐設計、全世界唯一一棟住宅案，位於台中草悟道忠泰建設的「老佛爺」首度曝光，有無盡奢華的金色泳池，而一樓挑高大廳裝飾用的金屬網簾，總價就值5000萬元，《ETtoday》更獨家揭露有香奈兒靈魂之稱的格紋外觀。

台中市路跑送「超在地獎品」！網笑：東泉瓶呢？

台中市路跑送「超在地獎品」！網笑：東泉瓶呢？

0敗績投資客來了！投資台中海線城市有風險？　他洩操盤密技

0敗績投資客來了！投資台中海線城市有風險？　他洩操盤密技

夢想家台中主場　門票12日開賣

夢想家台中主場　門票12日開賣

「回家真好！」台商現身說法　滯台逾1年已買2間房

「回家真好！」台商現身說法　滯台逾1年已買2間房

關鍵字：

眼鏡蛇眷村清水港藝中心台中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

日媒爆「福原愛抱攝影師」惹火江宏傑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面