韓國瑜突PO鳳梨田照　網暴動：最強農產品總經理要出手了！

▲韓國瑜在臉書更新動態，前往鳳梨田，引發網友好奇未來動向。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

前高雄市長韓國瑜退出政壇後投身公益，最近也關心起鳳梨農，10日在臉書PO出一張看望鳳梨田的照片，要大家猜猜他在哪，有網友留言表示難道韓國於要出手救農民了嗎？

台灣鳳梨遭中國禁止進口，全台掀起吃爆鳳梨運動！韓國瑜也在臉書、IGPO出照片，加入力挺農民行列，照片中韓國瑜蹲在路邊看向一整片鳳梨田，引發網友好奇未來動向，還有網友歪樓韓國瑜好像變胖了。

貼文PO出不到半小時，已突破1萬讚，還有上千網友留言，「伸出您溫暖的雙手，幫菜農和果農找銷路吧！」、「望著鳳梨園憂愁，苦民所苦~」、「面對農民的慘景，韓總要出手了嗎？」、「韓先生苦民所苦，苦思為農產品找通路」、「韓總你在鳳梨園，也在我們韓粉的心裏」、「台灣最強農產品銷售總經理要出手了」。

韓國瑜在遭罷免後沉寂超過半年，深藍人士勸進「復出」的聲浪不斷；面對7月的黨主席改選，目前除了黨主席江啟臣表態力拚爭取連任外，智庫董事長連勝文躍躍欲試，前國民黨主席朱立倫則是鴨子划水中，另外還有剛回歸的中廣董座趙少康也表態參選。

而韓國瑜的動向一直引起藍營人士關注，但一位長期親近韓國瑜的人士表示，韓國瑜目前仍沒有參選國民黨主席的想法。

▼韓國瑜在臉書更新動態，前往鳳梨田。（圖／翻攝韓國瑜IG）



▼韓國瑜在臉書更新動態，前往鳳梨田，引發網友好奇未來動向。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

