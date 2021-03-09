超商櫃台前侵犯女客10餘秒　吸膠男辯「以為是女友」判刑7月

▲桃園市張姓男子去年4月間吸食強力膠後，闖入八德區某超商，從陌生女客人後方熊抱，襲胸約十餘秒被掙脫報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年4月間下午吸食強力膠，闖入八德區某超商櫃台附近，見陌生女子在櫃檯準備結帳，竟從後熊抱還徒手揉捏女子胸部約十餘秒，女子驚呼急忙掙脫向一旁男店員求助，遭嚇阻後才收手趕緊奪門而逃，受害女子事後報警提告；張男在地院審理時辯稱以為女子是其女友，後來才發現認錯人了，法官認為張犯行明確且說法純為卸責之詞，依犯強制猥褻罪，判處7月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，53歲的張姓男子去年4月23日下午約2時許，闖入八德區某超商內，見一陌生女子在櫃檯準備結帳時，竟從後方熊抱住，雙手揉捏其胸部約十幾秒，女子驚呼後掙脫，跑到一旁準備下班男店員後方躲藏，男店員怒斥張，張隨即奪而逃，受害女子立即向八德警分局報案提告，警方隨後循線逮捕張男到案。

張男在檢警偵訊時坦承犯案，辯稱當天下午吸食強力膠後，在超商玻璃窗外看見受害女子身影，以為是其陳姓女友，但因為吸強力膠，所以後來的事情都不記得了，桃檢依強制猥褻罪嫌將張男起訴。

地院法官根據檢方與警方提供超商店內監視器影像、現場翻拍照片佐證，張男犯行應足以認定，至於張辯稱誤認被害女子是其女友而直接進入超商自後方環抱、當眾揉捏其胸部等語，與常情顯然相違且為卸責之詞並不足採；法官審酌張為滿足一己性慾，竟在公共場所當眾對被害女子強制猥褻行為，謂之色膽包天，更使被害人痛感驚嚇、噁心及當眾受欺折辱，心靈受創非輕，姑念其事後於法官在準備程序庭時坦白認罪，非屬點醒不悟之人，態度尚可，審結依強制猥褻罪判處7月有期徒刑，本案還可上訴。

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