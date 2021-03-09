桃園男嗆「不要理我」！前妻驚見他死在房內…「伴屍4天」陪到發臭

▲桃園市平鎮區洪姓男子因癌末長期化療，生前曾向離婚妻子怒嗆「不要理我」，本月4日病逝平鎮家中後，妻子伴屍4天無奈屍體發臭報警處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子因癌末長期接受化療，日前與已離婚但同住妻子曾口角，洪曾怒嗆妻子「不要理我」，前妻本月4日叫喚洪男用餐，但遲遲沒有回應，進入房間才發現已無呼吸心跳，但不知如何處理，本想等兒子回來處理後事，伴屍4天後遺體已發臭才趕緊報警處理，檢警9日下午相驗遺體，死因仍待進一步釐清。

平鎮警分局指出，死者是66歲的洪姓男子因罹癌長期接受化療，與前妻雖已離婚但仍共住，前妻為洪料理三餐，並伴其赴醫看診接受化療等日常生活起居，最近洪男病情加劇，2人曾發生口角爭執，洪男一度怒嗆前妻「不要理我」等語…

本月4日晚間，前妻叫喚洪吃晚飯時遲遲未回應，開門才見洪男倒臥床上早已無呼吸心跳，當場嚇傻也不知如何處理，前妻沒有馬上處理後事，在家伴屍4天，原本想等兒子返家再處理後事，但最近遺體發出惡臭，心裡想放在家裡也不是辦法，8日報警並通知消防人員到場，發現洪男早已經死亡多時。

平鎮警方訊問時，前妻表示洪因癌末長期化療導致情緒不穩，近日把自己關在房內，沒想到竟死在房內，警方勘驗時發現房間內沒有打鬥與外力入侵跡象，初步排除有他殺嫌疑，勘驗後已報請桃園地檢署檢察官相驗，9日下午相驗，真正死因仍有待釐清。

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