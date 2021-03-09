海基會30年／兩岸交流「白手套」屢立功　卻因政局陷入存廢兩難

▲辜汪會談歷史照片 。（圖／ETtoday資料圖）

記者魏有德／台北報導

海基會自1991年3月9日成立至今滿30週年，這個帶有官方色彩的民間組織，從大陸文書認證到協商談判，與大陸國台辦下的海協會，一同扮演著官方「白手套」的角色。不過，隨著2014年陸委會與國台辦直接對話，再加上2016年民進黨執政後，兩岸關係降至冰點，海基會的功能不斷弱化，存廢問題再度擺上檯面。

▲海基會於1991年3月9日成立。（圖／記者張一中攝）

讓我們乘坐時光機回到1987年，時任總統蔣經國開放民眾赴大陸探親，進而衍生文書查驗、婚配及經貿等民生問題。政府為解決上述複雜問題及考量兩岸當時情勢，由行政院召集各界人士於1991年3月9日成立財團法人海峽交流基金會（海基會），負責代表政府處理與中國大陸有關的各項事務，並由官方組織陸委會指導。

第一屆海基會董事長為辜振甫，副董事長兼秘書長則是擁有法律背景的陳長文，兩人皆為當時政商關係、形象良好人士，還擁有民間聲望，成為處理兩岸事務領頭人一時之選。隨後，辜振甫與時任海協會會長汪道涵數次會談，確立兩岸在政治分歧下的民間事務協商機制，兩人也因此結緣成為好友，甚至在陳水扁執政時期的兩岸緊張關係下，仍能通過私訊，降低兩岸因政治造成的「誤會」。

辜振甫扛下兩岸交流重擔超14年，是在任時間最長的海基會董事長，也在任內因腎功能衰竭逝世，享壽87歲。此後，接任的張俊雄及洪奇昌隨著大環境的改變及政治考量，在與對岸缺乏認識及互信的情況下，海基會的協商功能一度停滯。

▲江丙坤於海基會董事長任內與大陸簽署18項協議。(圖／取自陸委會)

隨著2008年馬英九上任，前經濟部長江丙坤接下海基會董事長，兩岸交流協商進入新的階段，包括「ECFA」、「兩岸智慧財產權保護」、「周末包機」、「大陸居民赴台旅遊」、「空海運直航」、「共同打擊犯罪及司法互助」及「金融合作」等18項協議，皆在江丙坤任內完成。

陸委會主委王郁琦2014年前往南京和國台辦主任張志軍召開首次兩岸事務首長會議，外界一度認為，雙方互以官銜稱呼，代表著官方正式往來形勢看好，或讓海基會的「白手套」角色可以功成身退，「官方負責協商，海基會負責處理民間爭端及事務。」

直至2016年民進黨執政，對大陸堅持兩岸互動的「九二共識」基礎提出質疑，致使大陸中斷兩岸溝通機制，不僅官方不再往來，一直以來扮演「橋梁」角色的海基會處境也變得尷尬。海基會創立的三項重要任務，與對岸「協商」、「交流」及「服務」完全停擺，存廢問題再度被擺上討論桌。

▲海基會董事長代理董事長許勝雄。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，海基會董事長許勝雄自2020年8月代理至今，仍無真除意願，後續接棒人選也處於混沌不明狀態。假使陸委會主委邱太三上任時提出的「期待兩岸春暖花開」不是空話，海基會仍是扮演關鍵角色的選項之一，正如同草創之初的兩岸破冰，才是海基會存在的重要價值和意義。