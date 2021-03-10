台中酒店妹慘遭5男「蹂躪12hrs」！逼裸跳艷舞再性侵：我們4個一起

▲台中酒店妹遭框出場蹂躪12小時，5渣男下場曝光。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名魏姓男子2018年到台中某知名酒店飲酒作樂，事後將酒店妹小靜（化名）框出場，沒想到他竟撂來4名友人在摩鐵內輪番性侵小靜，還說「要X快去X」，強迫小靜跳艷舞、雜交，又盜領小靜的錢，限制行動長達12小時才放人。獸行曝光後，魏男矢口否認犯行，但法院不採信他的說詞，依強盜強制性交、轉讓偽藥等罪判刑12年6月、5月，另還須賠償小靜80萬元。可上訴。

判決指出，2018年7月間魏男與蔡、佘、郭、邱等友人到酒店消費，並找來小靜與另名女子坐檯，結束後他將小靜框到摩鐵，並支開其他人後，逼小靜喝下毒咖啡包，趁著小靜意識模糊時性侵得逞。

完事後魏男打電話通知蔡男等人，「已餵她5包毒咖啡，要幹趕快去幹」，僅有蔡男照做。魏男見蔡男完事後，還假裝生氣踹門怒問小靜，「為什麼勾引蔡男？為什麼誣指我性侵」，進入浴室拿出濕毛巾摀住小靜，逼迫她道歉。

這還沒完，魏男再藉著遺失20萬元的藉口，要求小靜解釋，期間還持垃圾桶朝她頭部猛砸，之後想再度出手時，被蔡男所阻擋下。魏男便轉而要求小靜賠償，並喝令她交出金融卡及密碼，並指示郭男、邱男外出領出5萬6千元。不久後，魏男見郭、邱返回，逼小靜到浴室洗澡給他看，等到小靜洗完澡後，再度逼迫小靜喝下毒咖啡，喝令「妳現在就是要跟我們4個一起X」。

▲魏男性侵又逼小靜裸體跳艷舞。（圖／記者邱中岳攝）

小靜嚇壞不斷哀求，魏男才改成要小靜替他及佘男打手槍、全身赤裸跳艷舞，再性侵一次得逞。魏男要離開現場時，還下令小靜必須與佘男發生性關係，「你們2個如果沒有的話，等一下回來，我就X死妳」，最後留下佘男在房內看管小靜，直到摩鐵櫃台人員催促退房時，佘男才跟小靜各自離開摩鐵，期間長達12小時。

身心受創的小靜被釋放後，在友人的陪同下報警處理，並前往醫院驗傷、採尿送驗。魏男對逼喝毒咖啡、性侵、毆打、強盜等犯行全盤否認，還辯稱是小靜想領錢才會委託代為提款，他見到小靜與蔡男發生性行為，還支付了性交易費用，但法官不採信他的說詞，認為他的惡行令人髮指，不僅毫無悔悟之心，也沒有賠償小靜，依犯強盜而強制性交罪將他判刑12年6月，另依轉讓偽藥罪判刑5月，民事部分則要賠償小靜80萬元，可上訴。

另外，蔡男被依乘機性交罪判刑1年8月、佘男被依乘機猥褻罪判1年2月，郭男、邱男則被依犯結夥3人以上強盜罪判處有期徒刑3年7月，全案上訴至台中高分院審理中。