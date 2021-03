菲市府警方爆恐怖槍戰　瘋狂互轟滿車彈孔！市長警長爆血慘死

▲ 菲律賓爆槍戰,卡爾巴約格市身亡。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓卡爾巴約格市(Calbayog City)8日爆發一起血腥槍戰,市長阿奎諾(Ronaldo Aquino)保鑣與警方人馬互相攻擊,導致至少6人喪命,包括阿奎諾及緝毒警長塔巴達(Joselito Tabada)。目擊者上傳的影片可見現場血跡斑斑,畫面相當驚悚。

這起事件發生於當地時間8日下午5時左右,當時阿奎諾所乘坐的白色廂型車正行駛在拉布堯大橋(labuyao bridge)上,遇上2輛警方車輛。許多目擊者指出,是警方最先開火。但警方釋出官方調查報告表示,是阿奎諾的人馬先向警方開槍,才演變成雙方交火。

TRIGGER WARNING:



"Calbayog City, Samar Mayor Aquino confirmed among 3 dead in shootout between mayor's escort & police officers.



Sinas calls the incident a "shootout", saying police were first fired upon."



Luh, kung shoot out bakit may bumalik pa para siguruhin na patay? pic.twitter.com/krqgWCedqV