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打臉王定宇、顏若芳！同居扯分租　49張關鍵直擊照片曝光

圖、文／鏡週刊 

本刊獨家直擊，已婚的民進黨立委王定宇頻繁同居民進黨美女發言人顏若芳。新聞曝光後，王定宇、顏若芳昨（9日）口徑一致表示，顏是房東、王是房客，王僅是向顏「分租一個房間」；王更指「編故事」、「使用率也還好」，顏也說報導是「看圖說故事」，並稱平常住在家裡（爸媽家）、同居「次數不多」、「跑攤或與朋友聚餐太晚才會去住」。本刊今（10日）一次曝光直擊畫面，讓照片說話、還原真相。

2020年11月3日20：29：19，王定宇、顏若芳回家。 

▲2020年11月3日20：29：19，王定宇、顏若芳回家。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊直擊，顏若芳去年11月前，的確多住在北市大同區天水路附近的住處，例如去年10月23日晚上約6時41分，剛上完政論節目的顏，開著轎車駛入住處大樓車庫。

直擊一：2020年10月顏仍住北市天水路

2020年10月23日18:41，顏若芳開車駛入北市天水路住處。

▲2020年10月23日18:41，顏若芳開車駛入北市天水路住處。

然而本刊直擊，自去年11月起，顏若芳就開始頻繁出入與王定宇爆出同居的新屋（北市大同區安西街）。而本刊在不同月份、不同時間點皆直擊，她與王定宇多次、甚至連日進出該住處，只要王來台北洽公，聲稱是「房東」的顏幾乎都會現身在此，不是載著「房客」王定宇一起進出住處，就是隔天一早也在大門同框現身，與王、顏所稱「使用率不高」、「次數不多」顯有出入。

以去年11月第1、2週為例，王、顏每週都至少有3夜遭本刊直擊同居（不含王單獨入住），分別是第一週的3、4、5日，第二週的8、9、11日，二人多天都搭同車返家或離家，甚至有些日子二人還同一天就多次同框進出住處。其中，第2週雖正逢王定宇老婆的生日，但王也連4夜都住在顏家，其中3夜都與顏共處一屋，只有一晚獨自留宿。

若再以去年12月第3週為例，二人同居頻率更高，本刊直擊，自12月13日起，王定宇甚至一週連5夜都待在顏台北的家過夜，二人有時各自返回顏的住處，有時則由顏開車，先一起抵達顏家後，再一前一後進入大樓。

其中去年12月14日，中午11時12分，正值上班時間，顏卻開著車載王返家，二人在住處僅待約40分鐘，顏就又開車載王出門；當晚6時32分，剛上完政論節目的王自行返家，約3個小時後，顏才開車回到家，二人直到隔天上午9時許又一起出門。換言之，當天二人不只早晚進出顏家，中午也一起搭顏的車子回到住處、再一起離開，顯然並不是所謂「跑攤聚餐太晚才去住」。

時隔2個多月，時間來到今年3月份的第1週，本刊再度直擊，王定宇與顏若芳依舊在一週內同居3夜，包括本月1日、2日連2晚，以及4日晚上。而王定宇生日的第一刻、5日凌晨，這個「房客」也與「房東」顏若芳共處一屋。　

直擊二：2020年11月第1、2週

2020年11月4日7：48：43，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年11月4日7：48：43，王定宇、顏若芳出門。

2020年11月4日7：48：46，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年11月4日7：48：46，王定宇、顏若芳出門。

2020年11月4日19：11：01，王定宇、顏若芳回家。

▲2020年11月4日19：11：01，王定宇、顏若芳回家。

2020年11月4日19：12：51，王定宇、顏若芳回家。

▲2020年11月4日19：12：51，王定宇、顏若芳回家。

2020年11月4日19：43：47，王定宇、顏若芳回家再出門。

▲2020年11月4日19：43：47，王定宇、顏若芳回家再出門。

2020年11月4日22：18：26，王定宇、顏若芳回家再進門。

▲2020年11月4日22：18：26，王定宇、顏若芳回家再進門。

2020年11月5日7：41：21，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年11月5日7：41：21，王定宇、顏若芳出門。

2020年11月5日19：51：46，王定宇、顏若芳回家。

▲2020年11月5日19：51：46，王定宇、顏若芳回家。

2020年11月6日9：14：11，顏若芳進門。

▲2020年11月6日9：14：11，顏若芳進門。

2020年11月6日9：30：47，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年11月6日9：30：47，王定宇、顏若芳出門。

2020年11月9日7：43：50，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年11月9日7：43：50，王定宇、顏若芳出門。

2020年11月9日20：18：51，王定宇回家。

▲2020年11月9日20：18：51，王定宇回家。

2020年11月9日21：18：02，顏若芳回家。

▲2020年11月9日21：18：02，顏若芳回家。

2020年11月10日7：27：42，顏若芳出門。

▲2020年11月10日7：27：42，顏若芳出門。

2020年11月10日9：21：35，王定宇出門。

▲2020年11月10日9：21：35，王定宇出門。

2020年11月10日19：17：59，王定宇回家。

▲2020年11月10日19：17：59，王定宇回家。

2020年11月11日8：23：26，王定宇出門。

▲2020年11月11日8：23：26，王定宇出門。

2020年11月11日16：32：00，王定宇回家。

▲2020年11月11日16：32：00，王定宇回家。

2020年11月11日21：55：52，顏若芳回家後再出門。

▲2020年11月11日21：55：52，顏若芳回家後再出門。

2020年11月12日7：42：27，顏若芳出門。

▲2020年11月12日7：42：27，顏若芳出門。

2020年11月12日7：43：11，王定宇出門。

▲2020年11月12日7：43：11，王定宇出門。　

直擊三：2020年12月第3週

2020年12月13日17：04：14，王定宇回家。

▲2020年12月13日17：04：14，王定宇回家。

2020年12月13日20：44：16，顏若芳回家。

▲2020年12月13日20：44：16，顏若芳回家。

2020年12月14日7：46：30，顏若芳出門。

▲2020年12月14日7：46：30，顏若芳出門。

2020年12月14日8：31：43，王定宇出門。

▲2020年12月14日8：31：43，王定宇出門。

2020年12月14日11：56：27，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年12月14日11：56：27，王定宇、顏若芳出門。

2020年12月14日18：34：25，王定宇再回家。

▲2020年12月14日18：34：25，王定宇再回家。

2020年12月14日21：30：32，顏若芳再回家。

▲2020年12月14日21：30：32，顏若芳再回家。

2020年12月15日9：14：04，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年12月15日9：14：04，王定宇、顏若芳出門。

2020年12月15日21：14：28，顏若芳回家。

▲2020年12月15日21：14：28，顏若芳回家。

2020年12月15日19：21：39，王定宇回家。

▲2020年12月15日19：21：39，王定宇回家。

2020年12月16日7：50：39，王定宇、顏若芳出門。

▲2020年12月16日7：50：39，王定宇、顏若芳出門。

2020年12月16日7：51：21，王定宇顏若芳出門。

▲2020年12月16日7：51：21，王定宇顏若芳出門。

2020年12月17日20：20：21，王定宇、顏若芳回家。

▲2020年12月17日20：20：21，王定宇、顏若芳回家。 

2020年12月17日20：25：50，王定宇、顏若芳回家。

▲2020年12月17日20：25：50，王定宇、顏若芳回家。

2020年12月18日8：45：10，王定宇出門。

▲2020年12月18日8：45：10，王定宇出門。

2020年12月18日7：45：10，顏若芳出門。

▲2020年12月18日7：45：10，顏若芳出門。

直擊四：2021年3月第1週

2021年3月2日8：44：54，顏若芳出門。

▲2021年3月2日8：44：54，顏若芳出門。

2021年3月2日8：45：09，王定宇出門。

▲2021年3月2日8：45：09，王定宇出門。

2021年3月2日19：17：41，王定宇回家。

▲2021年3月2日19：17：41，王定宇回家。

2021年3月2日19：42：38，顏若芳回家。

▲2021年3月2日19：42：38，顏若芳回家。

2021年3月3日7：48：01，顏若芳出門。

▲2021年3月3日7：48：01，顏若芳出門。

2021年3月3日7：48：37，王定宇顏若芳出門。

▲2021年3月3日7：48：37，王定宇顏若芳出門。

2021年3月4日21：58：59，王定宇回家。

▲2021年3月4日21：58：59，王定宇回家。

2021年3月4日22：23：48，顏若芳回家。

▲2021年3月4日22：23：48，顏若芳回家。

2021年3月5日7：47：13，王定宇、顏若芳出門。

▲2021年3月5日7：47：13，王定宇、顏若芳出門。

2021年3月5日7：47：57，王定宇、顏若芳出門。

▲2021年3月5日7：47：57，王定宇、顏若芳出門。


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