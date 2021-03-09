「摩斯小黑板」找彩蛋有隱藏版優惠！限時拍照上傳再抽萬元卡

▲摩斯漢堡30週年，「摩斯小黑板」祭出找彩蛋享有隱藏優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡為慶祝30週年推出多重活動，即日起至4/5期間，門市門口的「小黑板」祭出找彩蛋，享隱藏版優惠活動，同時拍照上傳臉書或IG，還可再抽萬元摩斯卡。

▲「摩斯小黑板」找彩蛋有隱藏版優惠。（圖／業者提供）

「摩斯小黑板」時常書寫正能量小語，受到不少民眾喜愛，而如今為慶祝30週年慶，即日起至4/5也推出在小黑板找彩蛋活動，掃描側邊QR CODE就能享有隱藏版優惠。另外拍下任何一個摩斯小黑板，上傳Facebook、Instagram分享，並標註#312摩斯生日快樂，還可再抽萬元摩斯卡（共3張）。

▲即日起至4/30，摩斯也在各門市舉辦「樂活市集」。（圖／業者提供）



而即日起至4/30，摩斯也在各門市舉辦「樂活市集」，販售本土產地直送的萵苣、洋蔥、蕃茄、檸檬、雞蛋等，以及來自安心智慧農場無毒栽種科技生產的紅橡木萵苣、奶油萵苣；還有居家料理商品、零嘴等。

▲麥當勞大麥克系列限時回歸。（圖／業者提供）

另外人氣連鎖速食店麥當勞宣布，明（10）日起至3月30日，超夯的「培根大麥克」、「無敵大麥克」將再度回歸，限時21天。

漢堡王近日也推出罪惡「薯條巧克力聖代」，香濃的冰涼冰淇淋搭配熱騰騰薯條，再淋上了滿滿巧克力醬，一冰一熱的衝擊美味加上鹹甜口感，打造最新獵奇滋味，即日起至3月14日限時登場。

▲漢堡王推薯條巧克力聖代。

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