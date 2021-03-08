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肯德基「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」限時開賣！摩斯3款漢堡、30週年優惠

▲▼肯德基推出萊姆塔塔咔啦雞腿堡（圖／業者提供）

▲肯德基推出「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基推出春日期間限定「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，特選在地小農的新鮮萊姆汁融入清爽塔塔醬，淋在酥脆多汁的咔啦雞腿排上，將於3/9至4/12開賣！另摩斯漢堡為慶祝30週年慶，將推出3款漢堡「輕檸雙牛堡」、「日出燒肉蛋堡」、「干貝天丼珍珠堡」，同時還有多重優惠。

肯德基為搶攻春日商機，推出期間限定「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」，其中塔塔醬使用新鮮洋蔥丁、奧勒岡等7種義式香料，拌入香滑美乃滋，更選用台灣在地小農的新鮮萊姆汁入醬，取代傳統酸黃瓜，大幅提升醬料整體的清爽度，有多層次的萊姆香氣，讓咔啦雞腿堡更清新爽口，酥脆解膩。

▲▼肯德基推出萊姆塔塔咔啦雞腿堡（圖／業者提供）

▲肯德基推出萊姆塔塔咔啦雞腿堡。（圖／業者提供）

肯德基「萊姆塔塔咔啦雞腿堡」販售期間自3/9起至4/12，期間更與人氣戀愛手遊《戀與製作人》合作，購買萊姆塔塔咔啦雞腿堡指定套餐，即可獲得限量虛寶卡。另新店光明、楊梅中山、台中大雅、屏東自由四家門市，販售期間為3/30至4/12。

摩斯3款漢堡亮相　慶祝30週年

▲▼摩斯漢堡30週年。（圖／業者圖工）

▲摩斯漢堡推出3款漢堡。（圖／業者提供）

而摩斯漢堡為慶祝30週年，也推出3款漢堡及多重優惠。今（8）日3搶先上市「輕檸雙牛堡」與「日出燒肉蛋堡」，而澳式黑咖啡、摩斯馥樂白將擴大至全台店舖販售，人氣商品「摩斯蒟蒻凍檸茶」也同步回歸；4/8將新上市「干貝天丼珍珠堡」。

摩斯表示，「蒟蒻凍檸茶」回歸上市，選用摩斯最經典的冰紅茶，搭配超人氣蜂蜜檸檬蒟蒻，以黃金比例調配出清爽凍檸茶風味，3/22-3/31期間，Line好友獨享2杯優惠價100元（原價130元）。

▲▼摩斯漢堡30週年。（圖／業者圖工）

▲摩斯澳式黑咖啡、摩斯馥樂白將擴大至全台店舖販售。（圖／業者提供）

另外澳式黑咖啡、摩斯馥樂白自3/8起擴大販售，全台門市皆可享用，並於3/8-3/31推出澳式黑咖啡2杯優惠價100元（原價130元），可更換摩斯咖啡大杯，或加價升級摩斯馥樂白、拿鐵咖啡、卡布奇諾。

▲▼MOS厚切洋芋片（圖／業者提供）

▲MOS厚切洋芋片。（圖／業者提供）

限定商品還有跨界合作的MOS厚切洋芋片，由摩斯漢堡與日本知名洋芋片品牌「湖池屋」聯手推出，以V感波浪厚切手法製成、酥脆帶勁，將摩斯經典的燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡變成洋芋片，只在摩斯獨家販售。

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