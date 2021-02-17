汐止摩斯偷拍狼！撬開天花板「由上往下」窺女廁春光12hrs

▲新北市摩斯漢堡女廁驚見偷拍狼，竟撬開天花板藏針孔攝影機偷拍近12小時。（圖／達志影像／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

連鎖速食店摩斯漢堡汐止店店員打烊前巡廁所時，在女廁當場撞見李男正持螺絲起子拆天花板抽風機，立刻報警。李男表示自己將針孔攝影機藏女廁天花板「由上往下」，再以手機遙控操作偷拍女生如廁畫面。士林地院依妨害秘密判處拘役58日，如易科罰金以1000元折1日；扣案的針孔攝影機1台、記憶卡1張、螺絲起子1支、手機1支均沒收。

判決指出，李男於去年5月30日上午9時許，趁沒人注意潛入女廁，由於他從事維修業，熟練地持螺絲起子撬開天花板抽風機通風口，再將針孔攝影機放入，離開後使用手機遠端操作針孔式攝影機「由上往下」偷拍女生如廁畫面。

偷拍時間近12小時，當日晚間10時許李男趁店家打烊前再度回到女廁，持螺絲起子拆卸天花板的抽風機外殼，想拿取針孔式攝影機內的記憶卡時，當場遭店員發現並立刻報警處理。

檢方審理時李男坦承不諱，但檢方指出，由於偷拍畫面影像難以找出被害人，不過李男的偷拍行為已涉犯無故竊錄他人非公開身體隱私部位罪，予以起訴。士林地院以簡易判決處刑，依妨害秘密拘役58日，如易科罰金以新臺幣1000元折算1日；扣案針孔攝影機1台、記憶卡1張、螺絲起子1支、三星牌手機1支均沒收。

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