漢堡王連續22天「華堡免費送」！摩斯開工開學季「早餐2套100元」

▲漢堡王開學季「免費送華堡」。（圖／漢堡王提供）



記者林育綾／綜合報導

為了應援民眾開學開工季，漢堡王祭出超狂的「華堡免費送」！2/22起至3/15期間，只要消費滿300元就送1張「華堡兌換券」，價值119元的華堡就這樣免費送出去。而摩斯漢堡也在即日起至3月1日，推出指定早餐套餐「單套65元，雙套100元」，過了早餐時段也有咖啡2杯100元優惠。

▲漢堡王的華堡有4.4盎司牛肉，相當受歡迎。（圖／業者提供）



漢堡王表示，為了讓消費者上班上課心情更美麗，2/22起至3/15全時段，連續22天，現場單筆消費滿300元就送「華堡兌換券」1張。號稱速食界最豪的牛肉華堡，有香烤5吋芝麻大麵包，比瓜子臉大，加上4.4盎司澳洲牛肉，份量驚人，有別於一般速食店的煎炸手法，經過專業烤爐定溫火烤，完封肉汁美味。

▲漢堡王免費送華堡。（圖／業者提供）

而免費華堡兌換時間至3/31為止，活動期間以單筆消費為主，恕不累贈，限下次消費不限金額即可兌換，在每日上午10點半至各店打烊前30分鐘都能換。業者也提醒，優惠券就印在滿額的消費單據上，請顧客收執妥善保存，以利兌換使用，如有遺失恕不補發。

▲摩斯漢堡開工開學季優惠。（圖／業者提供）

另外摩斯漢堡也推出多重優惠，連續2週推出指定早餐套餐「單套65元，雙套100元」。首周2/17(三)至2/23(二)推出培根雞蛋堡加大杯冰紅茶；第二周2/24(三)至3/1(一)推出火腿歐姆蛋堡加大杯冰紅茶，還可享方塊薯餅20元加購優惠。同步推出新品黃金蝦三明治，搭配大冰紅茶嚐鮮價65元，每日限量，售完為止。

▲摩斯漢堡補班日優惠。（圖／業者提供）

而即日起至3/1，過了早餐時段（10:30後），還有摩斯咖啡大杯「2杯優惠價100元」優惠，可加價升級拿鐵咖啡或卡布奇諾。補班日2/20當天，點購黑糖蒟蒻茶歐蕾、草莓蒟蒻茶歐蕾，也有任選2杯優惠價100元（原價170元），幫上班族補班打氣不憂鬱。

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