零食控衝囤貨！摩斯「燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡」變身洋芋片了

▲摩斯燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡化身洋芋片了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼海洋珍珠堡、和風炸雞變身杯麵掀起一波話題後，這次為迎接30周年生日，「摩斯漢堡」也將超夯的燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡化身罪惡洋芋片零嘴了，零食控絕對要搶嚐鮮一波，同步登場的還有全新1款漢堡、2款飲品，以及經典再回歸系列，把握機會搶吃。

為慶祝30周年生日，摩斯漢堡不僅強勢推出多款新品，還搬出過去超人氣餐點，一次滿足鐵粉，其中，最吸睛的就是零食系列，這次和日本知名洋芋片品牌湖池屋聯手合作，將經典燒肉珍珠堡、辣吉利熱狗堡變身洋芋片，以V感波浪厚切手法製成打造酥脆帶勁口感，即日起只在摩斯買得到，趕緊衝囤貨。

▲罪惡干貝天丼珍珠堡4月8日開賣。



▲同步推全新2款咖啡、蒟蒻凍檸茶重磅回歸。

而新品部分則推罪惡的「干貝天丼珍珠堡」，裡頭可是吃得到酥炸干貝，搭配豌豆、海苔片，再搭配鹹甜日式天丼醬提味，海鮮控別放過，預計4月8日開賣，同步還有2款新咖啡包括澳式黑咖啡、摩斯馥樂白選擇，3月8日開賣，而經典人氣輕檸雙牛堡、日出燒肉蛋堡及蒟蒻凍檸茶也同步在3月8日重磅回歸。

▲必勝客推全新海鮮系列紙包筆管麵。

另，必勝客近日也推出全新「海鮮系列紙包筆管麵」，這次有3款海鮮口味選擇，其中，首推這盤「波隆那海鮮」，筆管麵吸附著滿滿波隆那肉醬的酸甜美味，搭配鮮蝦、Ｑ彈魷魚圈及花椰菜，打造豐富滋味，再來的「奶油海鮮」充滿濃郁奶香味，配料有去殼蛤蜊、魷魚條及花椰菜，最後是「羅勒海鮮」，選用羅勒加上帕瑪森起司、特極鮮奶油製成的青醬沾滿筆管麵，再放進魷魚圈、魷魚條與去殼蛤蜊，用料毫不手軟還都能吃到滿滿海味，即日起正式開賣。

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