台66線平鎮段火燒車！女駕駛驚逃　上班尖峰一度塞爆

▲台66線快速道路平鎮段西向9日上午7時許發生轎車火燒車意外，陳姓女駕駛及時逃離未遭波及。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台66快速道路桃園市平鎮段西向9日上午發生火燒車意外，1輛轎車不知何故突然冒煙，陳姓女駕駛將車停靠路肩查看時，火勢瞬間從引擎蓋內竄出，嚇得立即報警處理；桃園市消防局立即到場灌救，約20分鐘撲滅火勢，但轎車已燒毀，所幸陳姓女駕駛及時逃離，因正值上班尖峰，使得後方回堵逾1公里，至於起火原因正由消防局調查中。

▲台66線快速道路平鎮段西向9日上午7時許發生轎車火燒車，救災人員協助清理現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，41歲的陳姓女駕駛今天上午7時30分許駕車行經台66線西向20.2公里處時，察覺引擎冒煙，立即將轎車緩緩開到路肩，陳女下車察看時，引擎瞬間竄出火勢，陳女嚇得立即躲在路肩處，同時打電話報警求助，桃園市消防局第四大隊立即派消防車趕往現場，約花15分滅火勢，但轎車幾乎全毀，所幸陳姓女駕駛及時逃離，沒有人員受困受傷。

平鎮警分局宋屋派出所副所長許智勇說，轎車冒煙後未久，陳姓女駕駛將車停靠路肩，下車查看不久，車輛就開始冒煙起火，警方獲報後立到場管制交通並協助疏導車流，火勢在7時50分貝撲滅，8時許完全排除恢復交通，至於真正起火原因正由消防局調查釐清。

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