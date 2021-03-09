台北「漫畫一條街」成型！華陰街安裝星座燈、擴大辦創意市集

▲台北華陰街成為「漫畫一條街」。（圖／台北市華陰街徒步區發展協會提供）

記者林育綾／台北報導

台北華陰街成為全台第一個「漫畫一條街」！除了有首座「臺灣漫畫基地」，第一期規劃已完成2支形象柱、2個柱面的入口迎賓意象彩繪，還有10面人孔蓋彩繪，並將於3/11安置6個星座燈座公仔，象徵此街成型，而3/27-3/28也將擴大舉辦文創市集。

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▲▼華陰街徒步區彩繪地景藝術。（圖／台北市華陰街徒步區發展協會提供）



「臺灣漫畫基地」落成後，台北市華陰街徒步區發展協會、台北市漫畫從業人員職業工會共同推動「漫畫一條街」。華陰街徒步區理事長李永進透露，第一期規劃已完成2支形象柱、2個柱面的入口迎賓意象彩繪，以及10面人孔蓋彩繪，都是由知名本土漫畫家設計；後續將於3/11安置6個星座燈座，代表「漫畫一條街」成型，期望民眾支持本土原創，未來也將由商圈及漫畫工會維護，歡迎市民旅客常來漫畫一條街打卡、購物、享受美食。

▲▼第一期規劃已完成2支形象柱、2個柱面的入口迎賓意象彩繪。（圖／台北市華陰街徒步區發展協會提供）

此外「漫畫一條街」也將在3/27-3/28擴大舉辦文創市集，推出當店消費滿2000元，贈送賴有賢老師設計價值2280元的限量「漫畫圖騰包」，屆時在地老店也會推出各式優惠，如富而登、鼎承皮件、百陽行推出全館特價，煙斗服裝煙斗牌Polo衫買一送一、晶鑽坊的悠遊卡套、行李箱吊牌、零錢包⋯等商品祭出特惠。

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