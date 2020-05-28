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「臺灣漫畫基地」重新開放！升級3大亮點　打造漫畫家練功道館

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▲▼ 「臺灣漫畫基地」升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

▲「臺灣漫畫基地」空間升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

位於台北華陰街的「臺灣漫畫基地」閉館2個月重新裝潢，今（28）日起正式對外開放！此次漫畫基地在硬體空間、軟體等方面做了升級，1樓漫畫咖啡廳提供同好交流，也將營業時間延長至晚間9點，更在軟體上提供創作者諮詢媒合服務等，致力為國內漫畫創作者打造一座可以練功和補血的「道館」！

▲▼ 「臺灣漫畫基地」升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

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▲1樓的「漫畫咖啡廳」更為寬敞舒適，讓漫畫家、讀者同好可以在此交流。（圖／記者林育綾攝）

硬體升級

文化內容策進院在今年3月重新打造「臺灣漫畫基地」定位，3月23日起閉館重新裝潢，將硬體空間升級，包括1樓的「漫畫咖啡廳」更為寬敞舒適，讓漫畫家、讀者同好可以在此交流；4樓的「創作者之家」也改裝得更舒適，讓駐館漫畫家能有更好的創作環境。創作空間也引入會員制，開放創作者租賃使用等硬體升級，提升漫畫基地的來客數、設備使用率。

▲▼ 「臺灣漫畫基地」升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

▲文策院期望，「臺灣漫畫基地」成為可以讓創作者練功補血的道館。（圖／記者林育綾攝）

軟體升級

而在軟體上，文策院也推出「漫畫學程」，比如為了解決創作者缺乏對接產業思維、產業在職人員需要進修充實等人才痛點需求，將推出針對大眾的講堂、針對創作者疑問的「進修課程」，以及和產業合辦之「原創漫畫創作營」，促進作品催生與媒合。

創作者諮詢、媒合服務

漫畫基地也提供「創作者諮詢服務」，由資深且熟稔漫畫產業的「產業經理」協助，客製化提供創作者各面向的一對一諮詢，更鼓勵產業跨域媒合。從3月中旬至今，已累積30件諮詢需求、11件媒合需求，且已有1件跨域媒合簽約成案，增加內容開展的可能性。

▲▼ 「臺灣漫畫基地」升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 文策院觀察到「圖像經濟」的潛力，未來會將漫畫基地作為重要據點。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 「臺灣漫畫基地」升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

文策院觀察到圖像經濟的潛力，未來會將漫畫基地作為「圖像經濟」的重要據點。文策院院長胡晴舫表示，圖像創作內容在本世紀，已從次文化轉變成主要流行文化潮流，無論是美國的漫威或DC宇宙、日本動漫產業的蓬勃發展，都可見其巨大消費力和影響力。因此文策院在文化內容產業的策略佈建上，極度重視漫畫產業，將透過漫畫基地的服務推進，以及文策院的一系列策進機制，打開創作者及業者對於圖像創作經濟的想像。

▲▼ 「臺灣漫畫基地」升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

▲文化內容策進院在今年3月重新打造「臺灣漫畫基地」定位。（圖／記者林育綾攝）

除了漫畫基地的營運服務外，文策院也支持催生原創內容，明年將與舉辦9屆的「巴哈姆特ACG 創作大賽」合作，透過新設獎項和獎金贊助的方式，鼓勵動畫、遊戲與漫畫產業的新秀，勇於站上舞台，增加產製的質量，後續並導入文策院媒合機制，一條龍式的產業助攻，讓優秀作品能被市場看見。

文策院綜整展會力量，將圖像作品帶到國際市場通路，更承接了安錫國際動畫影展、法國安古蘭國際漫畫節等國際圖像創作類商展，以策展方式來呈現臺灣圖像創作的精彩之處，並將作品帶至影視展、授權展等跨域媒合，帶領臺灣圖像作品走向國際。

而漫畫基地現正舉辦「花樣羅曼史-羅莉塔時尚特展」，匯聚臺灣漫畫羅莉塔創作、服飾跨域設計展出，展期自即日起至6月14日免費入場，展覽期間每週六還有設計講座及試穿拍照活動！歡迎民眾一起來漫畫基地參觀。

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