農委會出3招「護台灣品種」　不讓大陸侵權農產品回銷我國

▲陳駿季指出，將採取「禁回銷」、「保護目標市場」及「增加動植物種苗輸出管制項目」。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

大陸1日起暫停進口台灣鳳梨，農委會今（9日）再表示，兩岸交流頻繁，大量品種及技術外流，將採取「禁回銷」、「保護目標市場」及「增加動植物種苗輸出管制項目」等精進措施。

農委會副主委陳駿季說明，大陸種植台灣品種有鳳梨、芒果、蓮霧、蜜棗及釋迦等。其中鳳梨及芒果已大量生產，而蜜棗及釋迦尚屬少量種植，且管理技術尚未成熟。前述水果種類，主要是引入早年無品種權之品種。水產品部分，大陸引入吳郭魚、草蝦、斑節蝦及石斑等，早期使用台灣品種，大陸現已自行研發適合當地之品系，且已建立相關生產技術。

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農委會表示，為落實科研成果管理，在人員、材料、技術、資訊等方面，均有相關管理措施。惟種子及種苗體積甚小，難以管控市面流通之品種攜帶出境，世界各國亦均面臨品種外流情形。為強化品種保護與運用，維護農業競爭力，經檢討現行相關措施後，認為需透過智財保護或貿易措施管制，方能維護國外目標市場之競爭力，並確保國內供銷之穩定，其精進作為如下：

一、禁止侵權農產品回銷台灣：針對大陸與其他國家侵權農產品，屬農委會之品種者將依法主張禁止輸入。

二、阻絕目標市場侵權農產品交易：針對目標市場積極申請品種權，適時主張權利阻絕侵權農產品交易。

三、增列種苗、種畜禽及水產種苗輸出管制項目：農委會將檢討植物種苗及種畜禽輸出管制項目，依產業發展需求，增加必要之管制項目。