父犀利提4隱憂「為何不結婚？」　40歲單身男愕然：不被社會認同

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友年近40，雖然有過幾段感情，但最後都無疾而終，他也漸漸失去再交往的動力；最近，老父親語重心長地說了一番話，更讓他沮喪，也猛然意識到，原來生活周遭的人，對於未婚族群仍抱持不認同的態度。

網友在PTT發文吐苦水，前幾天晚上，父親突然跟他提起往生後的規劃，緊接著拉回結婚話題，憂心地說「你現在住的家是爸媽的家，再過10幾年我們離世以後呢？你的家在哪裡？你的根在哪裡？未來去哪個親友那都只是客人，是大家口中的王老五，還有誰是你的家人？」

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老父親直言，他們工作一輩子，就是為了讓孩子在成長的路上能衣食無缺，等那天到來，也都是留給孩子的，「那你的未來呢？將來帶不走的，是要繳回給政府嗎？」

他還說，「哪個情侶夫妻不吵架的？哪個是本來就適合的？結婚不是找適合的，是找個性好、人品好的，剩下都是對家庭責任感跟承擔的問題，想結婚的人都有這樣的覺悟，你真的覺得很適合的未來會憑空出現嗎？」

最後，父親更犀利問道，「年輕時朋友多，現在你的朋友單身的還有多少？大家的重心都回歸自己的家庭了，你不覺得獨身一人嗎？並沒有說你虧欠家裡什麼，為什麼不能當一個正常人，有個自己的家庭呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

這番話讓他啞口無言，畢竟沒有金錢上的壓力，也並非外在問題，只是經過幾段淡淡的感情，他發現真的沒有太多動力，「更別說為了結婚專門去物色對象交往，我實在沒有信心能跟生命前半段沒出現過的人度過未來的餘生。」

一直以來，他堅信著網上常看到的，「自己一個人的生活很享受，這一代不婚不生很正常。」然而，在現實生活中，包括父母、親戚、同事，不認同未婚族群的仍佔大多數，他也不禁苦笑，「現在想想...會不會是自己泡在同溫層的輿論中而已？」

對此，網友們紛紛回應，「台灣小孩就是太乖了，只會檢討自己」、「結婚生兒子才是正常人？結婚是選修不是必修，硬找個人湊數有何意義」、「你爸爸的人生和你的人生是兩回事，沒辦法套用的。自己想過怎樣的日子，自己決定」、「你這年紀也可以找不進入婚姻、只談戀愛的對象啊，只要讓自己快樂就好」、「爸爸只是怕他離開後，你孤單寂寞，擔心你啦...沒事兒」。