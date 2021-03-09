下個月要結婚！女友懷孕3月坦言「不是你的」　他崩潰：該結嗎？

▲女友懷孕了，小孩的「精主」不是他。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者陳妙津／綜合報導

另一半出軌是大多數人都無法容忍的狀況。一名男網友在臉書社團表示，交往2年的女友已懷孕3個月，兩人準備在下個月結婚，不料女友竟在此時坦承4個月前有去找過前男友，且小孩不是原PO的，讓他崩潰PO文尋求網友意見，「這個婚我還要結嗎」？

一名男網友在「靠北女友my girl」上苦惱表示，都快結婚了，女友才坦承4個月前，原PO到高雄出差時，曾經和前男友見面並發生親密接觸，難怪他後來頻頻回憶「回來的時候有碰女友嗎」，卻都想不起來，女友還曾多次說自己「那個來」，原來一切都是場騙局，讓原PO崩潰求助，「現在被人家搞大肚子不理她了，這個婚我還要結嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友看了PO文都一面倒勸分手。（圖／取自臉書／靠北女友my girl）



其他網友則紛紛留言，一面倒勸原PO快分手，「會上來問，就是心裡有疙瘩，分手吧」、「當然不結呀，怨念這麼深」、「不要結，小孩女方自己決定生不生」、「轉身離開」、「這種陰影很大，不管你有多愛她，心中就是有疙瘩，就算沒有懷孕，光劈腿就很傷了」、「不要結，小孩女方自己決定生不生」。

還有網友詳細從結婚及小孩兩件事分析，建議原PO一定要好好想清楚，「如果把結婚跟小孩這兩件事分開去想，對你來說可能會容易很多。現在最首要是先驗清楚小孩到底是不是你的，因為半個月到1個月的誤差其實是存在的。你既然要上來問，那代表你沒堅決大小都不要，那先驗DNA可以幫助你衡量自己要不要原諒、結婚、小孩怎處理。沒深思熟慮好之前婚千萬不要結。」