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飛虎將軍前行竊　阿虎、阿榮所長聯手24小時逮人

▲台南市警三分局安南、長安2位所長聯手偵破竊案，起獲手機賳物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局安南、長安2位所長聯手偵破竊案，起獲手機賳物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區飛虎將軍廟前3月7日下午發生一起手機竊案，竊嫌利用王姓民眾至廟裡上廁所空檔，心起歹念竊取置於機車前置物箱之手機，市值約新台幣1萬元，得手後隨即騎機車離去，市警三分局調閱影像循線將吳姓犯嫌查緝到案。

▲台南市警三分局安南、長安2位所長聯手偵破竊案，起獲手機賳物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局安南派出所獲報後，警員蔡復淳隨即調閱監視器，發現一騎乘輕機車之男子涉有重嫌。經警方查閱監視器影像，犯嫌所騎乘輕機車牌號牌模糊不清，第一時間無法確切掌握犯嫌動向，安南派出所曾婉甄所長（外號阿虎所長）8日下午4時許公布嫌犯特徵，請三分局各單位協助指認查緝，利用團隊合作力量，期能於短時間內將民眾失物尋回。

▲台南市警三分局安南、長安2位所長聯手偵破竊案，起獲手機賳物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案雖屬安南派出所管轄，惟有台江神探之稱的長安所長黃俊榮，於公布犯嫌特徵後20分鐘內，馬上於安南區安中路一段全聯商場停車場1部輕機車上，發現人、車特徵皆相符之51歲吳嫌。

▲台南市警三分局安南、長安2位所長聯手偵破竊案，起獲手機賳物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳嫌於賣場外東張西望，似乎欲再次伺機犯案，黃俊榮所長即刻通報安中所及安南所巡邏警力前往協助盤查，吳嫌經警方盤查後起初矢口否認犯案，後經黃所長深查，始坦承不諱，隨後於吳嫌家中起出失竊手機，王姓民眾手機於24小時內失而復得，對警方積極態度表示肯定，也感謝警方協助尋回手機。

▲台南市警三分局安南、長安2位所長聯手偵破竊案，起獲手機賳物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局表示，民眾的小事，就是警察的大事，三分局各所隊橫向聯繫，充分利用團隊力量積極偵查，才能於短時間查獲竊嫌。另外在此呼籲民眾，請務必保管好自身物品，避免讓竊賊心起歹念，有機可趁。

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