魯夫上身畫面曝！兄弟倆相中娃娃機海賊王公仔　哥一伸入魂圓噩夢

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓兄弟4日晚間在蘆竹區某娃娃機店內閒逛時，見一機台內「海賊王」公仔距離洞口甚近，竟嘗試徒手自洞口抓取，連試3次後果真得手，還來不及高興，業者透過監視器發現後立即報警，蘆竹警方4分鐘內趕抵現場，當場人贓俱獲，其中涉案的哥哥被依竊盜罪嫌移送偵辦，未成年的弟弟則送少年法庭，兄弟倆為價值僅500元的公仔吃上竊盜官司真是得不償失。

▲陳姓兄弟4日晚間在蘆竹區某娃娃機店閒逛，發現海賊王公仔靠近洞口，哥哥試著伸手竊取，第3次果真到手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取海賊王公仔，哥哥手中還握著公仔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，4日晚間10時37分蘆竹區龍壽街某家娃娃機業者報案，2名男子徒手竊取娃娃機內商品，大竹派出所員警立即到場查看，發現20歲的陳姓男子手中還握著剛剛偷來的「海賊王」公仔，負責把風的陳姓少年則還在現場觀看其他機台商品，兄弟倆對突然冒出的員警到來嚇了一跳。

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取海賊王公仔，當場被警方人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方透過監視畫面發現，已成年的陳姓男子發現「海賊王」公仔商品距離洞口很近，遂由弟弟幫忙把風遮住監視器，由哥哥趴在地上，徒手深入洞口嘗試將商品從洞口拿出，連續3次嘗試後終於竊取到手，還來不及高興就被業者發現報警處理；業者聲稱，這種公仔很夯，價值約500元。

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取價值僅500元的海賊王公仔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方將陳姓兄弟分別依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦與少年法庭，並將贓物立即發還予業者；蘆竹警方呼籲，開設商店，應聘顧人員看管商品，並設置相關監視錄影或安全維護設備，以免遭宵小覬覦。

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