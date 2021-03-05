　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

魯夫上身畫面曝！兄弟倆相中娃娃機海賊王公仔　哥一伸入魂圓噩夢

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓兄弟4日晚間在蘆竹區某娃娃機店內閒逛時，見一機台內「海賊王」公仔距離洞口甚近，竟嘗試徒手自洞口抓取，連試3次後果真得手，還來不及高興，業者透過監視器發現後立即報警，蘆竹警方4分鐘內趕抵現場，當場人贓俱獲，其中涉案的哥哥被依竊盜罪嫌移送偵辦，未成年的弟弟則送少年法庭，兄弟倆為價值僅500元的公仔吃上竊盜官司真是得不償失。

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店閒逛，發現海賊王公仔靠近洞口，其中哥哥企圖徒手竊取，嘗試3次後果真到手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓兄弟4日晚間在蘆竹區某娃娃機店閒逛，發現海賊王公仔靠近洞口，哥哥試著伸手竊取，第3次果真到手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取海賊王公仔，哥哥手中還握著公仔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取海賊王公仔，哥哥手中還握著公仔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，4日晚間10時37分蘆竹區龍壽街某家娃娃機業者報案，2名男子徒手竊取娃娃機內商品，大竹派出所員警立即到場查看，發現20歲的陳姓男子手中還握著剛剛偷來的「海賊王」公仔，負責把風的陳姓少年則還在現場觀看其他機台商品，兄弟倆對突然冒出的員警到來嚇了一跳。

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取海賊王公仔，當場被警方人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取海賊王公仔，當場被警方人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方透過監視畫面發現，已成年的陳姓男子發現「海賊王」公仔商品距離洞口很近，遂由弟弟幫忙把風遮住監視器，由哥哥趴在地上，徒手深入洞口嘗試將商品從洞口拿出，連續3次嘗試後終於竊取到手，還來不及高興就被業者發現報警處理；業者聲稱，這種公仔很夯，價值約500元。

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取價值僅500元的海賊王公仔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓兄弟檔4日晚間在蘆竹區某娃娃機店竊取價值僅500元的海賊王公仔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方將陳姓兄弟分別依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦與少年法庭，並將贓物立即發還予業者；蘆竹警方呼籲，開設商店，應聘顧人員看管商品，並設置相關監視錄影或安全維護設備，以免遭宵小覬覦。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►網路One night stand...28歲男吃18歲女　一句「我怕懷孕」他脫險

►老公「香香的」掀妻怒火　他LINE說真心話拒當種馬遭慘電

►影／鳳梨禁入中國遭藍營質疑是大內宣　總統府：這是大團結

ET快訊
分手想解悶！19歲好姐妹醉倒　遭男網友輪番撿屍性侵
快訊／北市私校爆墜樓意外！　22歲女10樓墜下命危
影片曝光！淡水22歲警疑見違規　迴轉盤查遭對向車撞飛
破百萬訂閱！超狂台YouTuber「沒露臉沒說話」　觀看次數

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／22歲女校友返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

快訊／台中女住家墜下「趴遮雨棚」！男友目擊嚇傻報警

戶政員親見「死而復活」驚呆　新竹男「換身分證」領三倍券出招

國民黨籍議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！300萬交保　限制住居

快訊／北市私校爆墜樓意外！22歲女校友「10F墜下」命危搶救中

校園性平事件零容忍　教育局：台南新市案「嚴謹調查」依法懲處

分手想解悶…2女喝酒醉倒在床上　男網友「輪番撿屍」：我被勾引

獨約人妻值班室「看下面」！狼醫舔乳、摸私處…噁問：可放進去？

共生蓮盆小確幸毀了　魚遭竊長輩傷心...警揪「長腿賊」全家驚呆

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

快訊／22歲女校友返校找老師聊天10F墜下！搶救2小時宣告不治

快訊／窗戶沒關...媽找不到女兒！下秒驚見「她陳屍一樓洞內」

快訊／台中女住家墜下「趴遮雨棚」！男友目擊嚇傻報警

戶政員親見「死而復活」驚呆　新竹男「換身分證」領三倍券出招

國民黨籍議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！300萬交保　限制住居

快訊／北市私校爆墜樓意外！22歲女校友「10F墜下」命危搶救中

校園性平事件零容忍　教育局：台南新市案「嚴謹調查」依法懲處

分手想解悶…2女喝酒醉倒在床上　男網友「輪番撿屍」：我被勾引

獨約人妻值班室「看下面」！狼醫舔乳、摸私處…噁問：可放進去？

共生蓮盆小確幸毀了　魚遭竊長輩傷心...警揪「長腿賊」全家驚呆

蕭告田裡狂奔嗨翻！　突踢爸一腳「蓋泥土印章」褲子秒毀他傻眼

2021美白保養化妝水、精華液、面膜完整推薦！乾淨、透亮才是正解

直擊／竹子湖3間海芋開6成↑！走進任意門裡賞花、最大海芋園在這

花10元夾到彌豆子鑰匙圈！他嗨拆包裝秒怒「差異太大」：根本妖怪

高中木聯／林詔恩滑球制敵MVP　董子恩選秀平常心猛打秀

亞灣區塞10重劃區　豪宅價站穩5字頭！力壓美術館區

明天越晚雨越大！鋒面走後「冷空氣接棒」　下周濕涼3天探14°C

揭秘解放軍預算　張競：去年軍費100%支出不可思議

年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！

3檔報酬勝台積！人氣「ETF績效排行」揭曉　含息可賺14%↑

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

即／7年沒做1輛車　純紳董座涉掏空喊冤

新訓3天怒K班長　菜鳥兵坐牢再賠1萬

台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰：喂

獨／正妹麵線闆娘辣曬「渾圓北半球+水蛇腰」

用過期原料做「蝦味先　裕榮董座判1年8月

即／北市私校22歲女校友「10F墜下」！命危搶救中

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

股市教父粉絲投資大敗　怒嗆騙子「讓你屋毀人亡」

冠軍桌球隊爆恐怖體罰！摑掌小選手命搭拱橋

更多熱門

相關新聞

台南版「驚天動地60秒」！狂賊開大車偷小車

台南版「驚天動地60秒」！狂賊開大車偷小車

台南經姓男子模仿電影「驚天動地60秒」犯案情節，開廂型車竊取機車，而後分解販售，每次作案過程不超過60秒，台南市佳里分局警方透過大數據，循線將59歲經姓犯嫌緝捕到案，查出至少涉及5起竊案，全案依竊盜罪嫌送辦。

屏東男騎電動自行車行竊娃娃機台　店家怒PO截圖

屏東男騎電動自行車行竊娃娃機台　店家怒PO截圖

夾娃娃狗不見！取物口冒保夾毛影

夾娃娃狗不見！取物口冒保夾毛影

桃園壯男行竊困大樓管道間　警消甕中抓鱉

桃園壯男行竊困大樓管道間　警消甕中抓鱉

苗男暗夜偷捐款箱　偷竊過程全都錄

苗男暗夜偷捐款箱　偷竊過程全都錄

關鍵字：

兄弟檔娃娃機海賊王公仔行竊

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

福原愛「啊～」餵食高帥男！

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面