港200名公務員拒簽效忠聲明！　港府要讓他們離職

▲香港公務員事務局局長聶德權。（圖／翻攝香港政府新聞網）



記者邱茀濱／綜合報導

「港版國安法」去年上路，隨後港府就宣布全體公務員需簽署擁護《基本法》、效忠港府的聲明。不過，港府公務員事務局局長聶德權今（8）日表示，目前他掌握到仍有超過200人拒絕簽署，按相關機制要讓他們離開公務員隊伍。

綜合港媒報導，聶德權在記者會上指出，公務員們的聲明在上月底已遞交相關部門，但仍有100多至200多人沒有簽署，具體數字尚未掌握到。他強調，港府會對沒簽署的公務員失去信心，因此會按照機制要求其離開公務員隊伍，「那是他們本身的選擇，對公務員團隊來說都不是一件壞事」。聶德權認為，留在公務員團隊的同事，都清楚知道其角色和責任，就是服務好市民，落實好「一國兩制」的方針。

事實上，聶德權去年11月底曾說過，港府要求公務員做出宣示或簽署聲明，是對公務員在《基本法》和《公務員守則》下，須背負的責任和期望的一種公開確認和真切體現，2020年7月1日至10月底入職的2,980名公務員已簽聲明，並強調沒有人因為不簽署聲明而不獲聘。

當時聶德權也解釋公務員在加入政府前就應該明白要承擔責任，如果有公務員拒絕簽署，會令人質疑是否不接受作為公務員的責任，因此程序上會要求解釋，然後會跟既有機制。如本身有不當行為或被法庭判處有刑事罪行，會對該公務員採取紀律懲處，嚴重者可革職或勒令退休。

港區國安法第6條規定，「香港特別行政區居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認，或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。」

▲港版國安法去年6月生效。（圖／路透）



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