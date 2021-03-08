　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港200名公務員拒簽效忠聲明！　港府要讓他們離職

▲▼香港公務員事務局局長聶德權。（圖／翻攝香港政府新聞網）

▲香港公務員事務局局長聶德權。（圖／翻攝香港政府新聞網）

記者邱茀濱／綜合報導

「港版國安法」去年上路，隨後港府就宣布全體公務員需簽署擁護《基本法》、效忠港府的聲明。不過，港府公務員事務局局長聶德權今（8）日表示，目前他掌握到仍有超過200人拒絕簽署，按相關機制要讓他們離開公務員隊伍。

綜合港媒報導，聶德權在記者會上指出，公務員們的聲明在上月底已遞交相關部門，但仍有100多至200多人沒有簽署，具體數字尚未掌握到。他強調，港府會對沒簽署的公務員失去信心，因此會按照機制要求其離開公務員隊伍，「那是他們本身的選擇，對公務員團隊來說都不是一件壞事」。聶德權認為，留在公務員團隊的同事，都清楚知道其角色和責任，就是服務好市民，落實好「一國兩制」的方針。

事實上，聶德權去年11月底曾說過，港府要求公務員做出宣示或簽署聲明，是對公務員在《基本法》和《公務員守則》下，須背負的責任和期望的一種公開確認和真切體現，2020年7月1日至10月底入職的2,980名公務員已簽聲明，並強調沒有人因為不簽署聲明而不獲聘。

當時聶德權也解釋公務員在加入政府前就應該明白要承擔責任，如果有公務員拒絕簽署，會令人質疑是否不接受作為公務員的責任，因此程序上會要求解釋，然後會跟既有機制。如本身有不當行為或被法庭判處有刑事罪行，會對該公務員採取紀律懲處，嚴重者可革職或勒令退休。

港區國安法第6條規定，「香港特別行政區居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認，或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。」

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法去年6月生效。（圖／路透）

►激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元2100元

ET快訊
打拼多年買3套房！公婆逼「一套送小叔」　陸人妻超爽反擊
網紅媽媽存「美元保單」　6年存款倍漲！
27歲「百萬人妻」拉老公北市看房！　自備1500萬慘遭洗臉
他拜月老抽到上上籤！曖昧女全脫單　網解籤驚見「黑暗2字」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港200名公務員拒簽效忠聲明！　港府要讓他們離職

陸兩會談台灣！　學者以「8字」歸納北京對台立場

開玩笑「笑死鄰居」　他嚇傻跑回家躲！判決出爐慘賠25萬

陸兩高院報告　同提嚴打境內外「敵對勢力」滲透

5歲童哭醒「有沒有人摟我睡？」　父影片PO網原因令人鼻酸

栗戰書報告陸全國人大今年任務：將加快「涉外領域立法」

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

栗戰書人大報告　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

港200名公務員拒簽效忠聲明！　港府要讓他們離職

陸兩會談台灣！　學者以「8字」歸納北京對台立場

開玩笑「笑死鄰居」　他嚇傻跑回家躲！判決出爐慘賠25萬

陸兩高院報告　同提嚴打境內外「敵對勢力」滲透

5歲童哭醒「有沒有人摟我睡？」　父影片PO網原因令人鼻酸

栗戰書報告陸全國人大今年任務：將加快「涉外領域立法」

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

栗戰書人大報告　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

5歲女被虐昏迷！竟是無牌保母夫妻串通　母淚崩「惡魔下地獄」

中學五人制／花蓮四維球員賽後寫優缺點檢討　為下場改進

蔡英文冒雨登蘭陽艦　要求提升三軍聯合作戰「捍衛主權寸步不讓」

SM娛樂出新周邊「2度沒有Red Velvet款」　粉絲一看氣炸了！

謝金河：鴻海今年在台股角色吃重　本益比調升有「2大關鍵」！

美股道瓊開盤漲！　華爾街「抄底王」開口：現在很難看跌股市

印度尋求「美日澳」投資疫苗生產　抗衡中國疫苗外交

台北180cm男學生「抓頭撞牆」霸凌！17歲男肌肉萎縮…躲廁所輕生

洪金寶拄拐杖現身「要拍新電影」！　出席開鏡儀式…近況照曝光了

德基水庫驚現「水底枯林」創47年新低！　台中人嚇死：從沒見過

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

大陸鳳梨賣翻了　銷量激增235%

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

5歲童哭醒「有沒有人摟我睡？」 父PO網原因令人鼻酸

每月給孝親費！她打開媽媽衣櫃「見這幕」心碎

陸寵物店推「共享貓咪」生意火爆

一碗麵13元！拉麵哥竄升百萬網紅

他開玩笑「笑死鄰居」　下場慘曝！

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列 攜手南昌艦成北海艦隊一員

更多熱門

相關新聞

栗戰書人大報告　確保一國兩制

栗戰書人大報告　確保一國兩制

肩負立法、選舉國家領導人、監督職能的大陸全國人民代表大會，8日下午由委員長栗戰書發表年度常委會工作報告。就今後一年的主要任務，報告強調，要緊緊圍繞「十四五」規劃和2035年遠景目標，於憲政、法制工作上，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

北京改香港選制！　王毅回應

北京改香港選制！　王毅回應

美國譴責中國「修改香港選舉制」

美國譴責中國「修改香港選舉制」

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

改香港基本法　北京：優化特首產生

改香港基本法　北京：優化特首產生

關鍵字：

聶德權基本法港版國安法粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面