交往1個月…13歲小女友寫「巷內性愛日記」嚇壞同學！19歲男友慘了

▲19歲男跟13歲小女友發生性行為，下場遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名19歲施姓男子2019年與年僅13歲的小女友靜靜（化名）發生關係，交往1個月的期間內還在巷子裡發生性行為。某日靜靜同學見到靜靜所寫的「性愛日記」趕緊告訴老師，整起事件因此曝光！日前法院判決出爐。

判決指出，施男2017年與靜靜認識，進而發展為男女朋友關係，雙方交往一個多月後便分開，2019年1月1日至同年月10日間某日，施男明知靜靜年幼，竟在靜靜住處附近的巷子裡，與其發生性關係，靜靜事後也將性交過程全手寫記錄在日記內。靜靜同學無意間發現日記內容，趕緊告訴學校老師，校方依法通報。

屏東地方法院審理過後，認為施男明知靜靜心智還沒發展健全，就性行為的自主、判斷能力都還不成熟，竟然還不克制自己的慾望犯案，對靜靜身心健康與人格發展都產生不良影響，實在很不應該，但念在他犯後坦承犯行，也與靜靜的母親成立調解，對方決定不再追究，同意給予緩刑。

法院認為，施男有悔意，也沒有前科，最後依照對未滿14歲女子性交罪，判施姓男友有期徒刑1年8月，緩刑5年，期間付保護管束，並應接受法治教育2場。