　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交往1個月…13歲小女友寫「巷內性愛日記」嚇壞同學！19歲男友慘了

▲交往。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲19歲男跟13歲小女友發生性行為，下場遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名19歲施姓男子2019年與年僅13歲的小女友靜靜（化名）發生關係，交往1個月的期間內還在巷子裡發生性行為。某日靜靜同學見到靜靜所寫的「性愛日記」趕緊告訴老師，整起事件因此曝光！日前法院判決出爐。

判決指出，施男2017年與靜靜認識，進而發展為男女朋友關係，雙方交往一個多月後便分開，2019年1月1日至同年月10日間某日，施男明知靜靜年幼，竟在靜靜住處附近的巷子裡，與其發生性關係，靜靜事後也將性交過程全手寫記錄在日記內。靜靜同學無意間發現日記內容，趕緊告訴學校老師，校方依法通報。

屏東地方法院審理過後，認為施男明知靜靜心智還沒發展健全，就性行為的自主、判斷能力都還不成熟，竟然還不克制自己的慾望犯案，對靜靜身心健康與人格發展都產生不良影響，實在很不應該，但念在他犯後坦承犯行，也與靜靜的母親成立調解，對方決定不再追究，同意給予緩刑。

法院認為，施男有悔意，也沒有前科，最後依照對未滿14歲女子性交罪，判施姓男友有期徒刑1年8月，緩刑5年，期間付保護管束，並應接受法治教育2場。

ET快訊
她穿「睡衣」趴趴走突遇男房東！回房照鏡子驚：糗了
王定宇遭爆同居顏若芳　政壇外遇盤點…他被抓包後下場最慘
我在案發現場／狠奪夫妻雙命扯不倫戀！蛇蠍女「大學一次交8男友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶　已經沒有呼吸心跳！

台中「黑白郎君」路口遭追撞！警衝下車戒備　小黃運將急道歉

高雄駁二本東倉庫全毀起火原因曝　史哲嘆：保全來早一點就好了

索命凶煞哭了！高雄大樹連開10槍狠殺2人　警一句話讓他落淚

嘉義台3線離奇追撞！　騎士瞬間騰空「趴姿飛貼後擋風玻璃」

萬華迷魂女盜「一直被逮一直搶」　前案上訴中又遭判刑

她懷孕3月請57天安胎假…遭減薪1萬、資遣！公司主管竟酸：自私

交往1個月…13歲小女友寫「巷內性愛日記」嚇壞同學！19歲男友慘了

抓12歲少女小手玩弄生殖器！她喊出這2字…噁男發狂性侵

造勢場合批郭國文「挪用獻金」　前立委周五六遭判刑4月

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶　已經沒有呼吸心跳！

台中「黑白郎君」路口遭追撞！警衝下車戒備　小黃運將急道歉

高雄駁二本東倉庫全毀起火原因曝　史哲嘆：保全來早一點就好了

索命凶煞哭了！高雄大樹連開10槍狠殺2人　警一句話讓他落淚

嘉義台3線離奇追撞！　騎士瞬間騰空「趴姿飛貼後擋風玻璃」

萬華迷魂女盜「一直被逮一直搶」　前案上訴中又遭判刑

她懷孕3月請57天安胎假…遭減薪1萬、資遣！公司主管竟酸：自私

交往1個月…13歲小女友寫「巷內性愛日記」嚇壞同學！19歲男友慘了

抓12歲少女小手玩弄生殖器！她喊出這2字…噁男發狂性侵

造勢場合批郭國文「挪用獻金」　前立委周五六遭判刑4月

檢舉魔人年送5千件「他問交通有這麼爛？」網：北市一天輕鬆20件

說．流行／宛如水滴！全球女孩都愛「透明串珠包」　空氣編織超唯美

「神蹟降臨」！賣鹹酥雞18萬人都按讚！　張文綺嗨喊：感謝主

影／福原愛江宏傑爆婚變 台日離婚訴訟怎麼打？｜行動法庭　第112集　完整版

秒飛希臘！澎湖夢幻景點懶人包　一年一度花火節、碧色海景超迷人

PSY暴瘦只剩半個他！圓滾肚腩消失　粉絲哭了：快胖回來

信評示警觀光業「恐續度小月」　餐飲四雄暢旺！

支持度75.8%蟬聯政治領袖冠軍　侯友宜：把握當下全力拚市政

為民眾黨部人事被高虹安拍桌　蔡炳坤：每人表達意見各有特色

八哥剪指甲狂喊救命！　綁腳固定眼神死嗆「裝逼」笑翻74萬人

社會熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

快訊／駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

快訊／新北亞東醫院火警！警消到場疏散中

高雄駁二大火燒到剩骨架　住戶直播倉庫瞬間塌陷

照服員姊妹「偷來34次榨乾」老榮民！他看帳戶崩潰

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

台北男學生霸凌！17歲男變肌肉萎縮…躲廁所輕生

嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹粗暴10秒怒了

玩手遊被譏怒毀好友容　自己意外踢斷右腳

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

更多熱門

相關新聞

整理阿嬤遺物見「這本」淚崩　網哭一片！

整理阿嬤遺物見「這本」淚崩　網哭一片！

「阿嬤，我好想你，好想你！」一名女網友表示，她高齡94歲的阿嬤在過年前突然去世，近期整理遺物時，意外發現她小學二年級的作業本，讓她又驚又喜直呼「完全看不出來已放了30多年！」洋蔥文一出，不少網友留言要她節哀。

弟弟暗藏記仇本　每頁都喊「我忍了」

弟弟暗藏記仇本　每頁都喊「我忍了」

小GG行房「偷加1動作」秒上天堂！雞排妹羞喊：真的

小GG行房「偷加1動作」秒上天堂！雞排妹羞喊：真的

2寶爸結紮「要關雞1星期」！原因曝光…辣妻臉紅了

2寶爸結紮「要關雞1星期」！原因曝光…辣妻臉紅了

12個性知識正解！保險套竟有「衝刺期限」

12個性知識正解！保險套竟有「衝刺期限」

關鍵字：

日記性愛

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面