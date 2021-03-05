小GG超狂體位曝！「加1動作」秒上天堂　雞排妹嘗試後羞喊：真的

▲雞排妹在一旁驚呼連連 。（圖／翻攝自YouTube／深夜保健室）

記者施怡妏／綜合報導

鄭家純（雞排妹）網路節目《深夜保健室》頗受好評，最新一集請來性治療師陳建臨夫妻檔，親自示範各種姿勢，傳授超省力又舒服的體位，還透露一個小撇步，可以讓生殖器較細的男生，一秒讓女生上天堂，讓一旁的雞排妹驚呼連連，性治療師童嵩珍也在一旁看傻眼，直呼「真賣力」。

陳建臨和老婆柯玟卉親自示範「超省力」愛愛3體位，在傳教士體位的環節時，柯玟卉透露一個小秘訣，若是遇到生殖器比較小的男生，女生只要把雙腳合起來，放在同一側，就會自然而然的夾緊，女生也會比較有感覺，雞排妹在一旁驚呼，「哇！居然還有這一招！」

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▲雞排妹聽完後，立刻在桌底下實測。（圖／翻攝自YouTube／深夜保健室）

另外，在女上位的姿勢時，當女生背對男生躺在男生上方時，「雙腳伸直往下壓」，身體處於直繃的狀態下，會比較容易達到高潮。童嵩珍也補充，自己在出力時，將腳往前繃直的動作，陰道其實是緊的，若女生遇到生殖器較細的另一半，也可以這樣做。

雞排妹聽完後，立刻默默桌底下嘗試，睜大眼睛對著鏡頭驚呼，「真的耶！踮腳真的會有用到肌肉的感覺」，超真實的表情全都錄下。網友看完後也大讚，「這才是性教育好嗎？不是翻開課本唸性器官單詞就當教了」、「真正的性教育，推薦各高中大學上課可以播」、「真的是第一次不是看A片學姿勢」、「看這一集勝過看千部A片」。