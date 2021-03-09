駁二展演、大港開唱如期舉行！將重建倉庫+強化消防設施

▲本東倉庫商店現況。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

駁二藝術特區大勇區自行車倉庫今（9）日凌晨1點發生火警，起火點為自行車倉庫東側的本東倉庫商店，火勢撲滅後僅剩倉庫四周牆壁與屋架倉庫。高雄副市長史哲上午9點45抵達視察火警現場，除了關心本東倉庫商店李瑾倫老師，也指示儘速重建倉庫、強化消防措施。駁二也表示，目前所有展演活動不受影響，大港開唱將如期舉行。

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▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理。（圖／記者吳世龍攝）

史哲表示，本東倉庫商店的夥伴是駁二重要的夥伴，負責人李瑾倫不僅是第一代文創人才回流，自2013年本東倉庫商店進駐至今，陪伴駁二一同成長，承載著很多記憶，也關心本東倉庫照顧的流浪動物們。

史哲提到，駁二藝術特區有25棟倉庫，每一棟都是歷史建物改造而成，為了保留城市的歷史紋理，許多原先的倉庫建造工法、木桁架等都予以保留，只進行倉庫的結構補強與修復，「我們大家都深愛老倉庫木結構，這一次事件提醒我們，現代化的運用要有更多謹慎防範」，同時立即指示加強檢視提升既有的消防設施，與即刻投入自行車倉庫的重建。

而駁二也聲明，目前的展演活動不受任何影響，即將登場的「大港開唱」更會如期舉辦。

▲史哲抵達駁二火警現場視察。（圖／高雄市政府文化局）

史哲進一步表示，西臨港線剛開始改建為自行車道使用後，陳其邁市長在當時促成了這棟位於自行車道旁的倉庫作為自行車倉庫學校，高雄市政府文化局自2010年開始租用展出空間，駁二向來保留紋理脈絡，修復後還是命名自行車倉庫。

而本東倉庫商店於2013年進駐自行車倉庫東側，負責人李瑾倫以插畫、出版品、創意文具與特色選物，成為許多民眾到訪駁二流連的文創商店，與駁二共同成長經歷近十年的歲月，也與駁二共同帶給市民許多美好的記憶。

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