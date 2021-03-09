高雄駁二特區大火！倉庫瞬間倒塌剩骨架　住戶直播1.5hr：全毀了

記者陳俊宏／綜合報導

高雄駁二特區「本東倉庫」今天（9日）凌晨1時許驚傳火警，所幸經過2個小時搶救撲滅火勢，無人傷亡。有網友在火警當下直播近1個半小時，目睹屋頂瞬間塌陷，驚呼「塌了、塌了、塌了！」消防局表示，起火原因仍待調查。

▼本東倉庫猛烈火舌照亮夜空。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書社團）

高雄市消防局凌晨1時4分接獲民眾報案，指鹽埕區新化街和大勇路的交叉路口起火，立刻派遣左營分隊、十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、鼓山分隊、中華分隊、新莊分隊、前金分隊、新興分隊、瑞隆分隊、苓雅分隊、成功分隊馳援，並於3時左右撲滅火勢。

住在附近的民眾在起火時，就在「爆廢公社二館」臉書社團開直播，聲稱晚上睡到一半被吵醒，趕緊起床移車，結果火勢一下子就燒起來。他跑到頂樓拍攝，消防除了灑水搶救，約於凌晨2時許開始破門，短短不到1小時的時間內倉庫燒到只剩支架。

民眾目睹倉庫屋頂塌陷瞬間驚呼，「塌了、塌了、塌了。」他說，本東倉庫歷史悠久，從小看它大，「全燒光了、毀掉了、沒了。」消防局表示，該起火警無人傷亡，起火原因還有待調查。

據介紹，「本東倉庫」2013年設立，店內不只販售插畫家的著作與自創品牌商品，還有許多獨特的創意小物、飲品餐點，以及來自國內外創作者的作品。

▲▼住戶拍下倉庫屋頂塌陷瞬間。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書社團）



▼倉庫燒到只剩骨架。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書社團）



▼駁二大火嚇醒許多人。（圖／翻攝「高雄大小事」臉書社團）

