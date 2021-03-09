「我跟顏若芳是房東跟房客」　王定宇發聲：我太太也知道

▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢攝／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，一週內前往女方台北的住處高達5次，還有親密舉動。對此，王定宇受訪時表示，自己與顏若芳就是房東、房客的關係，「我太太也知道這事」。

根據週刊爆料，王定宇目前與顏若芳同居，在王定宇留宿顏若芳住處期間，有時女方早起外出，還會貼心地帶早餐給男方，成了二人同居祕戀的證據。

對此，王定宇5日上午透過訊息表示，自己與顏若芳就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，「我太太也知道這事」。

王定宇說明，至於顏若芳就是遇到了就偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動還能編故事，「真的是想太多」。

此外，王定宇原訂9日在選區舉辦挺鳳梨記者會，上午卻突然以「訂單超過預期為由」臨時取消記者會。

王定宇服務處表示，因市府與各界努力，台南鳳梨目前預購數量已達原訂單再加66000箱，為免資源過度集中、影響其他品項，因此今日記者會取消。

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