香港疫苗接種「1天8人」不適送醫　「必可泰」現皮疹、灼熱症狀

▲新冠疫苗接種。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港從2月下旬正式開始進行疫苗接種計劃，港府8日深夜公告，7日共有8起接種疫苗後，出現頭痛、胸口不適等症狀，被送院治療，其中5人無須留院，2人已經出院，1人留院觀察。

港府資料顯示，目前累計約103,800名人士接種了第一劑疫苗，其中約101,700名接種了科興疫苗，約2100名接種了復必泰疫苗。截至8日下午8時的過去24小時，約有9900名市民接種第一劑科興疫苗。

這是香港開始接種「復必泰」疫苗後，首兩起不適個案，其中一名49歲女子接種後感到胸部不適及灼熱，被送往聯合醫院，情況穩定；另一名60歲婦人接種後，手及手臂出現皮疹。她於當日被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，兩人都無須留院。

香港16日開始將為民眾接種中國復星和德國復星合作的「復必泰」疫苗，這是繼科興疫苗後的第二種疫苗，香港目前已進口134 .3萬劑。公務員事務局局長聶德權8日指出，將優先為七類高風險人士接種，族群涵蓋約130萬人。

這七類優先接種疫苗人士，包含餐飲業、街市、超級市場、便利店員工和速遞員；公共交通從業員；建築工人；保安員、清潔工人、管理處職員等物業管理人員；學校教職員；旅遊業從業員；以及列管行業員工，如健身中心和美容院職員。

香港日前接連出現接種疫苗後死亡案例，懷疑涉及接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件。香港衛生署指出，已即時聯絡醫管局獲取更多資料以作調查和評估，之後會向外界公布結果。