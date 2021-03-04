基隆藝術才能班招生　聯合鑑定說明會13日登場

▲110學年度基隆藝術才能班招生，聯合鑑定說明會13日登場。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為培育藝術才能優異學生，致力培養藝術與文化發展所需的專業人才，本市設有音樂、舞蹈及美術三大類組，音樂類組有成功國中、成功國小；舞蹈類組為建德國中、仁愛國小；美術類組則有安樂高中（國中部）、信義國小。歡迎有興趣學生，把握時間完成報名。

教育處表示，今年度各類別藝術才能班國中每班招收新生20~26名為原則，國小每班招收新生22~26名為原則，戶籍設於基隆市或109學年度各公私立國民小學之應屆畢業生及小學二年級學生均可申請新生報考，公私立小學四、五、六年級及公私立中學七、八年級則可申請有招收插班生之學校（詳細報考資格請參閱各類組簡章），報考資格皆不受學區限制。

教育處說，簡章索取時間為2021年3月13日至4月1日，鑑定報名期間於2021年3月22日至4月1日由家長或監護人親自或委託至各設班學校報名。為了讓家長更了解藝術才能班的學習內容及未來進路，訂於13日上午9時假成功國中舉行「基隆市110學年度國中小藝才班鑑定說明會」。

現場說明會以二階段進行：第一階段分為三大藝術領域專家學者分享；第二階段再分別由6校個別交流，歡迎有意就讀基隆市國中小音樂、美術、舞蹈班的學生及其家長，務必把握時間參與。說明會為配合防疫工作，減少群聚效應，現場教室及場域均保持通風，並請蒞臨現場的家長及學生配合體溫測量。

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