▲基隆特教諮詢服務據點8日開辦，增進慢飛天使學前特教知能。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

家有慢飛天使的家長別擔心，基隆市政府為擴大提供學前特教諮詢服務，由基隆市中正教保資源中心與基隆市特教資源中心合作，於2021年8日開辦據點諮詢服務，面對面進行個案學前特教親職及教養諮詢服務，也規劃親職講座，希望能提供學齡前幼生家長獲得適切資訊，並增進大眾學前特教知能。

基隆市教育處指出，本據點由基隆市特教資源服務中心與中正教保資源中心合作服務本市鑑輔會鑑定通過且未安置入園者、2歲以上持有身心障礙證明且未入園暨未接受機構全日服務者、2歲以上持有兒童發展聯合評估綜合報告書確有或疑似發展遲緩且未安置入園或未接受機構全日服務者。

教育處表示，基隆市學前特教諮詢服務採預約制，有興趣之家長請洽詢基隆市特教資源中心或中正社區教保資源中心（基隆市中正區中船路36巷4號），我們將竭誠為您服務！基隆市特教資源中心聯絡電話：02-2424-3752（開放時間：每星期一至星期五上午8時至12時）、中正社區教保資源中心聯絡電話：02-2422-3064（開放時間：每星期一至星期五上午8時至12時）。

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