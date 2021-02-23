買燒餅插隊被嗆沒愛心「他1句完勝」　5歲妹炸毛…媽屎臉吃報應

▲買燒餅被插隊，原PO一句話完勝！（示意圖／記者于佳云攝）



網搜小組／劉維榛報導

面對插隊，卻拿出孩子當藉口的恐龍家長，不當身教令人堪憂！一名男網友抱怨，去燒餅店排隊，好端端站著，忽然有一對母女從旁「硬插」，原PO當眾拒絕，不料媽媽振振有詞「怎這麼沒有愛心？」然而原PO也不是省油的燈，立刻對妹妹說出一句話，結果妹妹真的不吃燒餅了，掀起一票網友大讚原PO「神操作！」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》透露，上週（21）日早上，一時嘴饞想吃燒餅，怎料在門口依序排隊時，一對母女檔大剌剌插隊，目測媽媽是位少婦、女兒則約5至6歲，「（兩人）沒打個招呼就想插我的隊，我因為等很久了便不同意...」

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沒想到，少婦臉色大變，還當眾咆哮道「我這兒有孩子啊！小孩子餓了，不能先買一個嗎？你這個人怎麼這麼沒有愛心？」當下，原PO思索了一番，並在內心沙盤推演硬槓的下場，「跟這種人吵，可能會讓路人以為我欺負婦孺」，最後靈機一動，乾脆從小女孩下手。

原PO朝向妹妹直呼，「小朋友妳看那邊，有肯德基跟麥當勞，他們的薯條、漢堡跟炸雞比燒餅好吃多了！」方法果然神奇奏效，只見小女孩立刻眼睛發亮，一邊炸毛一邊發出各種哀號聲，「媽我要吃麥當勞！我要吃麥當勞！我就要吃麥當勞！」

▲網友甘拜下風！（圖／翻攝爆怨2公社）



超有後勁的文章曝光後，掀起大批網友拍手叫好，「高招啊！厲害」、「神操作，漂亮」、「這鍋甩得漂亮」、「#筆記，但是旁邊也要看得到麥噹噹或是肯德基」、「學起來」、「媽媽推到孩子身上，代表自己言教失敗」、「這樣就對了，插隊就是不行，妳的孩子干我屁事啊，笑死」、「為自己的插隊合理化的人的三觀實在是...」「不管開車或坐車，買東西很討厭插隊的人，這怎教育小孩，可憐兼可悲啦」。