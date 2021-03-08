掛18號！26病人「晚到卻先看」　他等1小時怒問一句...診間沉默了

▲護理師讓熟人先進診間看診。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名爸爸日前到醫院回診，一早就在診間外等候，掛號號碼為18號，結果一名26號的病患較晚到，報到後護理師馬上就叫他進診間，讓爸爸感到很傻眼；進診間後爸爸便問「26號比我晚報到，為什麼他可以先看？」醫生和護理師瞬間沉默不語，他質疑是因為熟人所以才有這樣的待遇，讓爸爸覺得很不公平。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，爸爸一早就坐在診間外等待叫號，結果26號病患報到後，護理師馬上就請26號進診間，大約等了一個半小時後才輪到爸爸。一進診間護理師看到爸爸心情不悅，便開口說「如果有不開心的地方可以直接說」。

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爸爸便說，「來回診這麼多次，沒有護士是這樣作業的」，結果護理師竟然回嗆「不是先報到，就可以先看」，結果爸爸便說「這個我可以理解，敬老的先拿藥我也都可以理解，但26號比我晚報到，為什麼他可以先看？」此話一出，護理師低頭靜默不語。





▲網友們都認為「要投訴」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

女網友指出，「26號病患號碼比較後面，又比我爸晚報到，但卻比我爸先進診間！」猜測護理師認識26號，所以讓對方先進去，「護理師是喊名字，爸爸去對照診間外的名單，才知道喊的是26號，而且26號並不是敬老」，這樣的行為也讓他感到疑惑，「這種作業方式到底是護理師個人行為，還是是醫院的風氣？」

對此，許多網友都建議原PO投訴，「投訴！不然只會惡性循環」、「醫護這樣的行為真的很令人生氣」、「26號的背景不單純啊」、「護理人員很辛苦，但是也不能縱容老鼠屎的存在」、「大醫院的陋習，建議去他們的院長信箱投訴，應該有用的」、「應該單純只是這位護理師的個人行為，投訴吧」。