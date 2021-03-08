小學女童用餐區狂跳沙發　媽旁邊發呆還嗆人妻：哪個小孩不跳？

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻日前在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，在公共場所目擊一名小學女童在沙發上一直跳，媽媽就在旁邊發呆，她好心勸阻女童別再跳了，沒想到媽媽卻大聲向剛走過來的爸爸埋怨，「哪個小孩不跳（沙發）的」，讓她超級傻眼。

▲原PO制止女童跳沙發，卻被對方媽媽反嗆。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，當時大老遠就看到女童在沙發區的沙發上一直跳，從東跳到西，媽媽卻在旁邊發呆，她買了一杯飲料走到無人坐的沙發區，結果女童越跳越近，這才好意提醒一句「沙發是給妳坐的，不是給妳跳的」，孩子一聽便馬上乖乖坐好。

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女童的媽媽這時候才出聲勸阻，「妳看！就跟妳說那邊有人就不要過去，被人家罵了吧！被人家罵妳不丟臉嗎？跟妳講3次了，那邊有人就不要過去，妳丟不丟臉？等妳爸回來妳就死定了。」

結果過沒多久女童的爸爸出現了，媽媽卻開始大聲抱怨女兒挨罵的事，「剛剛跟她說不要過去，結果被人家罵『沙發是給妳坐的，不是給妳跳的』，而且還罵很大聲，有夠丟臉，哪個小孩不跳的？」爸爸一聽，馬上糾正孩子要坐好，不可以跳沙發。

▲原PO認為自己2歲5個月大的女兒都知道外出吃飯要坐好，女童怎麼可能不懂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO無奈表示，連自己才2歲5個月的女兒都知道吃飯要坐好，在外面用餐也要守規矩，看到服務人員送餐過來要說謝謝，而這位目測已經就讀小學的女童，卻在公共場所跳沙發，媽媽明明可以制止卻要等到別人開口才教，也不知道是要罵給誰聽，「我家小孩會跳，但僅限家裡，在外面從不敢亂跑、亂跳、亂叫，而且我才覺得妳很丟臉，罵得比我大聲，我明明就（用）不大不小的聲音好嗎？我覺得爸爸還比較正常。」

其他網友看完整篇文章，紛紛留言力挺原PO，「辛苦妳了，遇到這種不會教還找藉口的，真的超無言」、「最討厭自己不教小孩，然後把責任推給制止的人」、「我女兒也很愛跳沙發，在家我會警告她這樣很危險、會受傷，如果是去外面吃飯，她一跳沙發我馬上先一個眼神殺過去，然後說『誰准妳玩沙發的』，女兒就會乖乖坐好了」。