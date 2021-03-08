僅4成老闆願雇新鮮人！企業愛用「公私立大學TOP15」　起薪曝光

▲遇到疫情衝擊，畢業新鮮人找工作處境又更加艱辛。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／綜合報導

2021 年《Cheers》雜誌「企業最愛大學生調查」結果今出爐！其中企業最愛公立大學，以台大奪冠，企業最愛私立大學則以淡江大學蟬聯，而企業最愛技職體系大學，則是台北科大和台灣科大互相競爭。在疫情期間進到職場，更是備受考驗，逾4成企業遇大學新鮮人願提供 3～3.5 萬元月薪。

觀察公、私立大學各自排行，公立大學前 15 名與去年組成相同，除台大外，政大與台北大學各進步 2 名，中字輩大學表現穩定，中山與中央相較去年持平，中正一舉進入前 10名。私立大學前 15 名與去年相比，由淡江連莊，輔仁、龍華皆進步 1 名，明新科大與大同大學相較去年，為新入榜面孔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲企業最愛用的大學排行。（圖／《Cheers》雜誌提供）

技職體系中，台北科大與台灣科大長期難分軒輊，今年由北科大從去年第二名上升為第一，台科大為亞軍。值得關注的是，龍華科大步步驚奇，由前年未入榜、去年飆升到企業最愛技職大學第4名，今年再度進步一名，來到前 3 名。

另外受疫情衝擊，2020 年的應屆畢業生可說是進入「就業冰河期」，找工作面臨空前嚴苛考驗。從調查數據看，一則以喜，一則以憂。好消息是，薪資水準相較前兩年小幅提升，逾 4 成企業願提供大學應屆畢業生 3～3.5 萬元月薪，碩士應屆畢業生的起薪，最多也是集中3～3.5萬元，兩者差距縮小。

▲▼企業提供大學畢業生、研究生的起薪比例。（圖／《Cheers》雜誌提供）

然而企業今年在招募新鮮人的意願上較為保守。儘管仍有 8 成企業表示「一般性補缺，與去年相同」，但回答「不招募新鮮人」的企業，從去年佔 6.6％提高到今年的 10.3%，「擴大國內徵才」的比例也從去年 9.9%減少到今年 5.5%。甚至還有 2%的企業回答「減少招聘」。可見疫情尚未明朗，導致企業今年在用人上較為謹慎。