王晶在寫「黑暴」背景劇本　建議依法打擊「反中亂港」電影

▲香港電影導演王晶。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港電影導演王晶近日接受陸媒《環球時報》採訪，稱國安法及選舉制度改革是香港的「救命定海神針」，建議依法打擊拍攝「反中亂港」電影的行為，並透露自己正在寫一部反映香港「黑暴事件」的電影劇本。

王晶表示，反中亂港份子從前幾年的不可一世，到香港國安法生效時作鳥獸散，再到如今在法庭上搖尾乞憐，說自己「多可憐、多愛家庭」，只為得到保釋，「所以我覺得香港國安法是一面照妖鏡，將這些妖魔鬼怪全都照出原形。」

王晶指出，反中亂港份子的所謂「理念」是否堅定，現在都可以看得到，「原來大都是為了眼前的利益，也有人是出於『天真的幻想』或是『被蒙蔽』，但總之，全都沒有牢固的根基來支撐。」

王晶提到，選舉制度改革是香港所必需的，能讓反中亂港的人不再心存任何幻想，「選舉制度一改，他們基本上就沒辦法再鑽空子，再也不能利用自己的位子來賺某些勢力的錢，也會讓年輕一代知道什麼才是真正良性的政治互動，年輕人的未來才會有希望。」

王晶認為，香港國安法的生效和選舉制度改革，對於消除對抗，挽救香港電影未來是很有益的，「現在香港幾乎超過一半的年輕電影工作者都是『迷途的羔羊』，相信反中亂港分子的那一套論述，把包括我在內的比較有資歷的電影工作者列成『藍色打擊目標』。」

王晶表示，這種撕裂的狀況從「佔中」時期就已經開始，「幾年前，我拍一部電影需要一些工作人員，其中就有年輕人把我叫做『藍晶』，揚言不會跟我合作。」

王晶指出，他所擔心的是，有才華的年輕人誤入歧途，只拍一些給自己看的東西，這樣下去就把香港電影的未來殺死了，因為現在只靠香港一個城市是拍不了電影的，「據我所知，他們的每一部電影都是賠的，資金來源無外乎是靠政府的電影基金或是境外機構。」

王晶強調，希望未來走錯路的人能藉機走回正途，香港電影的未來還有一線希望，「對於未來香港文化領域改革，相信國家會有一些撥亂反正的措施，以後支持愛國電影工作者的措施會越來越多，同時，我建議依法打擊那些利用政府基金或民間資金拍攝『反中亂港』電影的行為。」

王晶還透露，自己正在寫一部反映香港黑暴事件的電影劇本，「最終能不能拍出來不敢說，但我確實正在寫。」