　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

王晶在寫「黑暴」背景劇本　建議依法打擊「反中亂港」電影

▲▼香港導演王晶。（圖／CFP）

▲香港電影導演王晶。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港電影導演王晶近日接受陸媒《環球時報》採訪，稱國安法及選舉制度改革是香港的「救命定海神針」，建議依法打擊拍攝「反中亂港」電影的行為，並透露自己正在寫一部反映香港「黑暴事件」的電影劇本。

王晶表示，反中亂港份子從前幾年的不可一世，到香港國安法生效時作鳥獸散，再到如今在法庭上搖尾乞憐，說自己「多可憐、多愛家庭」，只為得到保釋，「所以我覺得香港國安法是一面照妖鏡，將這些妖魔鬼怪全都照出原形。」

王晶指出，反中亂港份子的所謂「理念」是否堅定，現在都可以看得到，「原來大都是為了眼前的利益，也有人是出於『天真的幻想』或是『被蒙蔽』，但總之，全都沒有牢固的根基來支撐。」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

王晶提到，選舉制度改革是香港所必需的，能讓反中亂港的人不再心存任何幻想，「選舉制度一改，他們基本上就沒辦法再鑽空子，再也不能利用自己的位子來賺某些勢力的錢，也會讓年輕一代知道什麼才是真正良性的政治互動，年輕人的未來才會有希望。」

王晶認為，香港國安法的生效和選舉制度改革，對於消除對抗，挽救香港電影未來是很有益的，「現在香港幾乎超過一半的年輕電影工作者都是『迷途的羔羊』，相信反中亂港分子的那一套論述，把包括我在內的比較有資歷的電影工作者列成『藍色打擊目標』。」

王晶表示，這種撕裂的狀況從「佔中」時期就已經開始，「幾年前，我拍一部電影需要一些工作人員，其中就有年輕人把我叫做『藍晶』，揚言不會跟我合作。」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

王晶指出，他所擔心的是，有才華的年輕人誤入歧途，只拍一些給自己看的東西，這樣下去就把香港電影的未來殺死了，因為現在只靠香港一個城市是拍不了電影的，「據我所知，他們的每一部電影都是賠的，資金來源無外乎是靠政府的電影基金或是境外機構。」

王晶強調，希望未來走錯路的人能藉機走回正途，香港電影的未來還有一線希望，「對於未來香港文化領域改革，相信國家會有一些撥亂反正的措施，以後支持愛國電影工作者的措施會越來越多，同時，我建議依法打擊那些利用政府基金或民間資金拍攝『反中亂港』電影的行為。」

王晶還透露，自己正在寫一部反映香港黑暴事件的電影劇本，「最終能不能拍出來不敢說，但我確實正在寫。」

ET快訊
苗栗水庫見底！土地公廟露出　水下奇景曝光
吳孟達靈堂遺照曝光　周星馳悲痛：永遠懷念
鎮瀾宮58年來首祈雨　神鳥「商羊」突墜地
禁台灣鳳梨！　「大陸菠蘿」價格創30年新高
每天都跑步！　三鐵男跑半馬「第9K、第9公墓猝死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大臣變態新玩法！專挑美人「跪著用嘴接」　再一口吞下去噁爆

陸機長空中扁人！把座艙長手打骨折「自己門牙也被敲斷」

王晶在寫「黑暴」背景劇本　建議依法打擊「反中亂港」電影

禁台灣鳳梨！廣東「徐聞菠蘿」銷量激增235%　價格創30年新高

防堵「假愛國者」　港前特首梁振英：直接排除！

落實「愛國者治港」　解放軍：軍隊堅決擁護！

陸學者：北京對台政策是「不變」　續推動兩岸和平發展

陸台盟政協委員「兩會」談統一　三建議反制「去中國化」

「高度警惕」反對台獨　包承柯：這是一個很重要的訊號

看好未來新經濟　林毅夫：大陸有很多彎道超車機會

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

大臣變態新玩法！專挑美人「跪著用嘴接」　再一口吞下去噁爆

陸機長空中扁人！把座艙長手打骨折「自己門牙也被敲斷」

王晶在寫「黑暴」背景劇本　建議依法打擊「反中亂港」電影

禁台灣鳳梨！廣東「徐聞菠蘿」銷量激增235%　價格創30年新高

防堵「假愛國者」　港前特首梁振英：直接排除！

落實「愛國者治港」　解放軍：軍隊堅決擁護！

陸學者：北京對台政策是「不變」　續推動兩岸和平發展

陸台盟政協委員「兩會」談統一　三建議反制「去中國化」

「高度警惕」反對台獨　包承柯：這是一個很重要的訊號

看好未來新經濟　林毅夫：大陸有很多彎道超車機會

大臣變態新玩法！專挑美人「跪著用嘴接」　再一口吞下去噁爆

台南安平命案死者出殯　祭品驚見「長槍」！136警重兵佈防

東泰菜鳥對決最強陳將双　劉律世：越打越想守住他

17歲賤民少女「曝屍農田」皮膚剝落慘死！警逮12嫌　村民憤怒丟石

陸機長空中扁人！把座艙長手打骨折「自己門牙也被敲斷」

水母湖、牛奶湖必去！上帝水族箱「帛琉」9成景點在水下

陳妍希遭淘汰後「公開體重」！哽咽求放過：不覺得看起來已經瘦了嗎

何宗勳退出藻礁公投運作　潘忠政：環團隨時歡迎他回來

毒品男「從口袋開槍」！與2警擦身過下秒轉身射擊...外套留彈孔　

婆婆帶小孩！晚上偷餵「洋芋片+養樂多」　她爆氣：我才是媽媽

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

大陸熱門新聞

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

一碗麵13元！拉麵哥竄升百萬網紅

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

大陸鳳梨賣翻了　銷量激增235%

陸7歲女童日跑10km　捐骨髓救姊

奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別

媳婦1天洗5次澡！婆婆一問大罵兒子：畜生

陸人大代表：小學高中10年讀完　早點工作

林毅夫：新經濟給大陸很多「彎道超車」機會

小五童撿百萬！ 失主拒領：不缺

詛咒？撿走皇帝棺木7人離奇慘死

「高度警惕」反對台獨　暗藏對台訊號

陸推「國產頂級鳳梨」取代台灣金鑽「徐聞菠蘿」專列登場

更多熱門

相關新聞

韓正接見港區政協　強調愛國者治港

韓正接見港區政協　強調愛國者治港

主管港澳事務的大陸國務院副總理韓正6日上午在北京全國政協禮堂接見香港政協委員。據與會的政協會員轉述，韓正提到，國家不能容忍反中亂港份子透過選舉破壞香港，應該由愛國者管治香港，牢牢掌握管治權。

香港再傳1人打陸產疫苗後死亡

香港再傳1人打陸產疫苗後死亡

港律政司：選舉制度有漏洞　會配合修法

港律政司：選舉制度有漏洞　會配合修法

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

陸委會批北京改港選制　國台辦回應

胡錫進：美國搞雙標「只許自己放火」

胡錫進：美國搞雙標「只許自己放火」

關鍵字：

王晶香港

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

小薰當媽了！兒子今年上大學

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

訂2人房民宿「交待要加床」　一開門想跪了

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面