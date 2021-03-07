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已婚偵查隊副隊長搞大護理師肚子　「正妹警官妻」淚向長官告狀

高雄市警局1名偵查隊吳姓副隊長已婚還劈腿前女友「鬧出人命」，遭警局記一大過，拔刑警牌。（圖／石秀華攝）

高雄市警局1名偵查隊吳姓副隊長已婚還劈腿前女友「鬧出人命」，遭警局記一大過，拔刑警牌。（圖／石秀華攝）

圖文／CTWANT

高雄市北區某分局偵查隊1名吳姓副隊長，去年和同為警官的妻子「奉子成婚」，未料吳男卻在妻子懷孕期間，和擔任護理師的前女友藕斷絲連，劈腿還「搞出人命」，正宮獲悉情緒崩潰向長官投訴，案經本刊獨家批露後，高雄市警局長黃明昭獲悉震怒，市警局快刀斬亂麻，強調該名副隊長已依規定記大過1次，並免除副隊長主管職務，改調行政警務員職務。

知情人士指出，該名在北區分局擔任偵查隊副隊長的吳姓警官，去年6月從刑事局偵查正降調至高雄市警局7序列警務員，在市刑大擔任內勤兩線兩星警務員，今年1月由刑大指派至分局擔任偵查隊副隊長一職，平常工作表現平平，一度因厭倦偵查隊勤務作為，還想調回刑大。

知情人士表示，吳姓副隊長在刑事局任職期間，認識長相甜美，有「正妹警官」稱號的妻子，妻子當時有不少人追求，但兩人交往後，去年「先有後婚」，妻子產下一子，兩人還甜蜜至單位分送彌月蛋糕，未料卻爆出吳姓副隊長和前女友藕斷絲連，搞大小三肚子的婚外情醜聞。

吳男的警官妻子得知丈夫在外和小三「搞出人命」，情緒幾乎崩潰，向刑大長官哭訴告狀，要求長官「主持公道」。

高雄市警局強調，2月18日刑大受理當事人（吳姓警官妻子）投訴檢舉，指分局偵查隊吳姓副隊長去年結婚後，仍和另1名女子持續交往，刑大交由該分局會同警局督察室調查，查證吳姓副隊長有不正當男女交往關係，婚外情行為屬實，於是依規定記大過1次，並免除副隊長主管職務，改調行政警務員職務。

高雄市警局長黃明昭獲悉此事後震怒強調，針對所屬同仁發生違紀情事，除責請督察系統主動深入追查外，對查證不當交往屬實的副隊長將從嚴議處，決不寬待，以儆效尤！據了解，該名吳姓副隊長除了被拔除副隊長主管一職外，轉任行政警務員，等於拔除刑警牌，將不能再領刑事津貼。

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