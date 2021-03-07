連勝文拋專職黨主席　郝龍斌：不要對人選設限

▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文拋出專職黨主席。國民黨前副主席郝龍斌7日出席山東同鄉會活動，他表示，連勝文沒跟他談過這些事，這是他當初選黨主席的看法，很高興有更多同志認同，但不要對黨主席人選設限比較好。

郝龍斌提到，那是他對於黨主席的定位，現在黨主席的人選最重要是能夠團結國民黨，帶領國民黨做好在野監督的工作，每個參選黨主席的人選提出自己的看法，包括黨主席的定位和黨主席的未來怎樣改革，如何帶領國民黨爭取2022年勝選與2024年重返執政，最後由黨員來做最後的決定，「所以我覺得不要對每個黨主席人選設限是比較好的」。

對於黨內最近是否人找他指教，郝龍斌提到，很多人都來找他，黨內同志對於黨務的發展，以及未來怎樣做好在野監督的工作來交換意見，是很正常的事情，不要做過多政治解讀，尤其黨主席選舉連選舉辦法都還沒有訂，現在談這個事情言之過早。

至於連勝文、國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康，以及高雄前市長韓國瑜若參選黨主席，會支持誰？郝龍斌說，這4個人都有來找過他，他一再強調，連黨主席的選舉辦法都還沒定，這4個人會不會參選人也還沒有決定，現在談這件事情言之過早。