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山域地形多　內埔鄉佛恩寺贈屏縣消防局救災指揮車

▲內埔鄉佛恩寺捐贈一台救災指揮車給屏東縣政府消防局，由副縣長吳麗雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔鄉佛恩寺捐贈一台救災指揮車給屏東縣政府消防局，由副縣長吳麗雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉佛恩寺今（7）日下午捐贈一台救災指揮車給屏東縣政府消防局，由副縣長吳麗雪代表受贈，內埔鄉鍾鄉長及警義消及地方人士獲邀列席觀禮。

▲內埔鄉佛恩寺捐贈一台救災指揮車給屏東縣政府消防局，由副縣長吳麗雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼佛恩寺捐贈救災指揮車給屏東縣消防局。

▲內埔鄉佛恩寺捐贈一台救災指揮車給屏東縣政府消防局，由副縣長吳麗雪代表受贈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔鄉佛恩寺感念消防同仁救災辛勞，深覺消防救災車輛重要性，將關心社會服務社會大眾的心，化為具體行動，捐贈屏東縣政府消防局救災指揮車1台。

屏東縣消防局第二大隊轄內地處有多處山域地形，且近來登山遊客人數眾多，易致生山難救助災害類型案件，為因應崎嶇難行地域，救災指揮車將可提供救災人員即時快速搶救各項災害，確保人民生命財產安全。

第二大隊現因救災指揮車老舊，佛恩寺為弘揚三寶佛救世萬民精神，捐贈救災指揮車1輛，將可作為該大隊執行救災及消防安檢勤務使用，藉以提升消防救災效能及確保縣民生命財產安全。

副縣長吳麗雪表示，非常感謝佛恩寺所捐贈的救災指揮車，對消防同仁救災效能有很大的幫助，並感謝其善行義舉，讓社會充滿溫暖及正能量，消防人員也會愛物惜物，將救災指揮車發揮最大的效益，造福鄉民，也期盼這次捐贈儀式能發揮拋磚引玉，號召更多民間企業、宗教、社團，為縣民生命財產安全盡一份心力。

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