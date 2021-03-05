港選舉辦法將修改　胡錫進：美國搞雙標「只許自己放火」

▲陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年兩會即將完善「愛國者治港」原則，引起美國方面關注。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進今（5日）再次發表文回擊，內文稱，美國最近為了修改選舉法打得不可開交，他們竟然不覺得自己這是在搞赤裸裸的雙重標準，「只許自己放火，不許他人點燈」，已經變得麻木。

近日，中美兩國針對全國和區域選舉制度各自所做的調整努力，對此，胡錫進稱，美國國會眾議院星期三通過一項大規模選舉改革法案，該法案涉及選舉進程，除了明確提前投票的相關規定、剔除阻礙選民投票的規定、限制大金主對政治的影響等，還要求各州設立獨立委員會，根據人口數據重新劃分選區界限。

▲大陸今年人大會議議程聚焦「愛國者治港」 。（圖／路透社）

胡錫進指出，十三屆全國人大四次會議4日晚舉行預備會議，通過了會議議程，其中一項就是審議全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。這意味著香港特別行政區的選舉制度可能有所修改，而輿論普遍認為，完善的方向是要真正實現「愛國者治港」這一原則。

胡錫進說，兩國的國情差異很大，調整所針對的選舉規定不是一個層級，發起這次調整的情形也很不一樣。但都有一個共同點，在原有的選舉辦法與當下形勢出現不適應，調整的目的都是為了確保選舉進程不被一些勢力操縱，與公眾的真實意願更加匹配。

胡錫進認為，美國眾院通過的法案在美國引起的爭議比較多。由於重新界定選區對民主、共和兩黨都利益攸關，是圍繞該法案最大的鬥爭焦點。隨著人口流動，有的選區流入了更多人口，有的選區則出現人口減少，眾院的席位調整就有可能發生。此外，隨著生活場景和技術的變化，過去的一些選舉元素亦可能過時，新要求浮上水面。但是如何調整，兩黨鬥爭激烈。

▲川粉2021年1月6日攻入美國國會。（圖／路透）

胡錫進認為，令人難解的是，美國為如何修改選舉法打得不可開交，卻轉過頭來指責中國全國人大依法對香港特區選舉辦法進行調整。美國輿論機構日前率先行動起來，宣稱將打擊香港民主。他們竟然不覺得自己這是在搞赤裸裸的雙重標準，「只許自己放火，不許他人點燈」得太久了，他們已經變得麻木。

舉例，香港立法會之前被暴徒攻破，美國國會今年1月遭抗議者佔領。胡錫進說，美國政界輿論界卻一片斥責，雙標已在美國模板化，毫無道德障礙。各國有自己的法律，現代法律的目的都是為了維護應有的秩序，使政治制度順利運轉，維護人民的根本利益。

胡錫進指出，對選舉辦法進行修改，針對的都是已經暴露出來的問題，修改得好不好，只有用實踐來檢驗。中國是主權國家，香港是中國治下的特別行政區，它的選舉辦法該不該修改，怎麼修改，只有中央有決定權。

最後，胡錫進強調，中國不應對美國眾院該不該通過大規模改革選舉隨便發表意見一樣，美方也不應對中國如何完善香港的選舉辦法說三道四，更不應認為他們有權利干預中方的這一進程，他們需要一份尊人者自尊的集體涵養。「這是我們的一份告誡，最後要說的是，他們如果繼續那樣的干涉表演，演砸的尷尬將在前方隨時等著他們。」