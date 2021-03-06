香港律政司司長：港選舉制度有漏洞　會配合修改法例

▲大陸全國兩會正在北京召開。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港律政司司長鄭若驊6日發文支持大陸全國人大審議修改香港選舉制度，她指出，香港現行的選舉制度存有漏洞，有必要採取措施處理相關問題，律政司將配合完成修改法例的工作，盡早完善香港選舉制度。

鄭若驊表示，任何一個地方，管治權都應該掌握在愛國者手上，由愛國者治理是一項基本準則，鄧小平在構想「一國兩制」時，已指出港人治港的標準必須是以愛國者為主體，因此「愛國者治港」的準則早已包含在「一國兩制」的方針內。

▼香港律政司司長鄭若驊。（圖／達志影像／美聯社）



鄭若驊提到，要更好地落實「愛國者治港」的原則，完善香港特區的選舉制度就是當中的關鍵所在，「這樣才能夠有效維護由《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，讓香港繼續保持繁榮和穩定。」

鄭若驊指出，過去數年，有些人透過不同渠道宣揚「不用守法」的意識，甚至反中亂港的思維，在2019年，社會開始充斥著各種暴力破壞的行徑，有人甚至公然鼓吹「港獨」，激進分離勢力通過各類選舉進入特區治理架構，「這種情況顯示香港現行的選舉制度存有漏洞，因此有必要採取措施處理相關問題，才能夠令『一國兩制』得以沿著正確的方向貫徹落實。」

鄭若驊表示，中國是一個單一體制的國家，根據中國的憲制，權力來自中央，香港特區雖享有高度自治，但仍有一些事務屬中央事權，包括國家安全和與特區有關的憲制秩序。

鄭若驊提到，全國人大作為最高的國家權力機關，根據《憲法》有權制定法律及其他法律文書包括作出決定，而中央經過認真研究後，提出以「決定加修法」的方式來完善香港特區的選舉制度。

▼香港立法會民主派議員已總辭。（圖／路透社）



鄭若驊指出，第一步是關於「決定」，全國人大按《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的相關規定，作出關於完善香港特區選舉制度的決定，授權其常務委員會根據決定修改《基本法》附件一及附件二，「這提供了一個堅實的法律基礎，因為全國人大有權力和責任確保「一國兩制」得以全面實踐。」

鄭若驊表示，第二步是關於「修法」，全國人大常委會根據授權依法修改《基本法》附件一及附件二，對香港特區實行新的選舉制度作出具體及明確的規定，之後由特區在本地法律作出相關修改。

鄭若驊提到，中央對這次完善香港特區選舉制度的主導權，是依據《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和相關法律文書，做法切合了中國的憲制秩序，也適用於香港特區，既符合「一國」亦尊重「兩制」。

鄭若驊強調，將會率領律政司的同事致力配合相關政策局完成修改法例的工作，以期盡早落實執行關於完善香港特區選舉制度的決定。

▼香港立法會被示威者佔領。（圖／路透社）

