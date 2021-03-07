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落實「愛國者治港」　解放軍：軍隊堅決擁護！

▲▼2021,大陸,兩會,維安,香港,街頭,兩會,愛國者治港,大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂 。（圖／路透社）

▲「愛國者治港」，解放軍表態擁護。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸十三屆全國人大四次會議將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，各方代表將陸續表態力挺。關於「愛國者治港」解放軍中央軍委副主席許其亮也跟進，他表示，完善香港選舉制度是國家大事，軍隊堅決擁護這一重大決策。

微信公眾號「解放軍報」今（7日）消息，全國人大代表、中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮在十三屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團分組會上發言強調，過去一年，解放軍在國防和軍隊建設取得新的重大成就。折射的是在大風大浪中習主席作為黨的核心、軍隊統帥、人民領袖的「主心骨」作用，彰顯的是中國特色社會主義制度的根本性優勢，昭示的是在挑戰中贏得機遇、在博弈中開創新局。

▲▼ 中央軍委副主席許其亮。（圖／CFP）

▲中共中央軍委副主席許其亮。（圖／CFP）

許其亮強調，在新徵程上，全軍要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，堅決聽習主席指揮。扎實抓好練兵備戰、規劃開局、改革創新、黨的建設等工作，確保「十四五」開好局起好步，奮力開創新時代強軍事業新局面，以優異成績迎接建黨100週年。

許其亮指出，「全國人大依照憲法和香港基本法，修改完善香港特別行政區選舉制度，是黨之大事、國之大事、港之大事，勢在必行，意義重大，軍隊堅決擁護這一重大決策，堅決維護國家主權、安全和發展利益。」

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