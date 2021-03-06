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美國務院譴責中國「修改香港選舉制」　民主將嚴重受損

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸今年兩會即將完善「愛國者治港」原則，新增審議有關完善香港選制的議案，引發外界關注。對此美國國務院5日譴責北京，稱其進一步損害香港的民主體制。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）5日在例行記者會上提到，中國改變香港選舉制度是對當地的自由及民主進程帶來直接襲擊，譴責北京持續攻擊香港民主制度。

普萊斯指出，這些作法將限制香港人民政治參與、降低民主代表性及箝制政治論辯，目的只是要違抗香港人民清楚意志，讓他們不得在自己政府內有發聲機會。

他強調，「若真的實施，這些措施將導致香港民主制度嚴重受損，且直接牴觸『基本法』所指香港選舉應朝普選邁進的明確條文。」

針對美國是否打算對中方在新疆作為採取更多行動，普萊斯指出，美方目前著重於動員世界各地理念相近夥伴，包含印太、歐洲與全球所有區域夥伴，要他們齊聲譴責新疆、香港與其他地方的人權侵犯與壓迫事件。

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕。（圖／CCTV）

據悉，中國第13屆全國人大4次會議5日上午在北京開幕。全國人大常委會副委員長王晨介紹草案時表示，要調整優化選舉委員會，建立有香港特色的民主選舉制度，重新構建選舉特首的選舉委員會，同時要修改行政長官及立法會的產生辦法，亦要修改《基本法》附件一及附件二，強調不涉及修改《基本法》正文。

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