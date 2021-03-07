嘉市打造表演舞台　室外行進管樂聯合展演...4校500人參與

▲嘉市室外行進管樂聯合展演 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情因素教育部取消109學年全國學生音樂比賽團體賽，嘉義市政府為提供辛苦努力練習學生展演的舞臺，特於市立體育場辦理110年度室外行進管樂聯合展演，參與師生等共約500人，活展現出嘉義市管樂之都的熱情。

市長黃敏惠表示，因為疫情關係，連續兩年全國音樂比賽雖然停賽，失去彼此觀摩機會，當知道南興國中管樂團熱切希望有一場表演機會，也基於教育就是給孩子舞台，因此在教育處協調下，特別規劃這場由宣信國小、博愛國小、南興國中及嘉義縣竹崎高中辦理室外行進管樂4校聯合展演。

▲嘉市舉辦室外行進管樂聯合展演 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，學生用他們的熱情與汗水，編織屬於他們的音樂足跡，透過展演的形式，將平時訓練的內容展現在家長和市民朋友面前，這不僅是學子們展現成果的時刻，也是嘉義市學校辦學的熱情與責任，更是教導孩子們為學的態度和精神。

▲嘉市室外行進管樂聯合展演 ，宣信國小、博愛國小、南興國中及嘉義縣竹崎高中學生代表向市長黃敏惠致意。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠另外特別感謝溫玉霞立委爭取到440萬元預算，作為嘉義市國中小購買樂器之用，並感謝台中獅子會、同際會等團體熱心提供公播音樂CD，讓學校推展音樂活動。

溫玉霞表示，感謝黃敏惠將嘉義市帶領為幸福城市第一名，管樂帶到全國第一，自己將持續向教育部申請經費補助給嘉義市，讓嘉義市繼續維持管樂之都美名。

教育處表示，室外行進管樂表演融合聽覺與視覺等表演元素，學生們除了音樂演奏能力的養成之外，還有行進變換隊形的訓練，訓練過程中還要克服烈日驕陽或寒風刺骨等天候因素，這都考驗著每個學生的體力、耐力與毅力，很慶幸學校辦理這項活動，讓學生努力的成果可以被大家看到。

宣信國小、博愛國小及南興國中室外管樂團，為歷年全國學生音樂比賽的特優團隊，每年在全國賽的演出都是大家關注的焦點，因新冠肺炎疫情，連續兩年取消全國學生音樂比賽，故宣信國小、博愛國小及南興國中三校，特別規劃嘉義市室外行進管樂聯合展演活動，並邀請同為特優常勝軍的嘉義縣竹崎高中管樂團來共襄盛舉，一同展現孩子們辛勤耕耘的成果，更可讓市民可以觀賞到特優團隊震撼的演出。

潤娥大愛的「新版小棕瓶」輕鬆養出零細紋美肌